Amici 25, Opi e Flavia contro Anna Pettinelli. La richiesta alla produzione

Opi e Flavia Buoncristiani non ci stanno e ad Amici 25 sfidano Anna Pettinelli, tentando di aggirare la professoressa con una richiesta alla produzione della trasmissione. La prima fase del programma è ormai arrivata agli sgoccioli e in vista del Serale la tensione è ormai alle stelle, tanto da portare a scontri piuttosto accesi fra insegnanti e allievi.

Amici 25, Opi e Flavia contro Anna Pettinelli

La puntata di domenica è stata piuttosto difficile per Opi e Flavia Buoncristiani che hanno dovuto fare i conti con il giudizio implacabile di Anna Pettinelli. Secondo l’insegnante di Amici infatti il rendimento dei ragazzi è “stagnante”, tanto da arrivare a sospendere la maglia della cantante.

Una scelta che ha fatto infuriare gli allievi, convinti che la decisione non solo sia ingiusta, ma anche che dietro ci siano assegnazioni sbagliate e una mancata comprensione della pressione a cui i ragazzi sono sottoposti. Se Flavia è rimasta sconvolta dalla decisione di sospendere la sua maglia, Opi ha affermato che a farlo arrivare ultimo in classifica sarebbero state le assegnazioni errate della sua professoressa.

Tornato in casetta dopo la puntata, Opi si è sfogato con Michele Ballo. “Dopo mesi, fra ballottaggi, sfida eliminazione e mi salva lei, è lei che mi vuole buttare fuori e mi ha dato l’insufficienza, mi voleva buttare fuori quando scelgo io i pezzi, in una settimana miglioro e poi canto Niente panico. Io mi sono messo a scrivere le barre, menomale…Ho fatto due mesi di me**a, come faccio a tirare fuori le pa**e con un pezzo così?! Non mi posso permettere di fare un pezzo meno degli altri”.

Flavia ha invece accusato l’insegnante di volerle togliere la maglia solo perché ha avuto un momento di fragilità, affermando che avrebbe dovuto invece sostenerla. “Momenti di sconforto non ci possono essere? Non possiamo essere esseri umani? – ha spiegato -. Una persona ha bisogno di forza e riceve il contrario? Io non me ne vado, anzi vi canto tutte le canzoni che volete”

La richiesta alla Produzione

Poco dopo sia Opi che Flavia hanno chiesto un confronto con Anna Pettinelli. “Sono inca***to perché sono finito in sfida – ha confidato il ragazzo -, con un altro pezzo pensavo di arrivare più su”. L’insegnante di canto però ha chiarito la sua posizione, convinta della scelta fatta: “Io non sono quella che ti fa cantare sempre le stesse cose, se non sperimenti non esci. Tu non corri da solo, gli altri sono fortissimi”, ha detto.

Il confronto fra i due cantanti e Anna Pettinelli dunque non è andato a buon fine. Proprio per questo Opi e Flavia hanno deciso di aggirare la professoressa e di chiedere alla produzione del programma di Maria De Filippi di poter scegliere le canzoni con cui si esibiranno.

“Dopo esserci visti con Anna, io e Opi abbiamo chiesto alla produzione di poter fare un’esibizione col pubblico e con i professori con dei pezzi che scegliamo noi, innanzitutto per provare a fare ragionare Anna sulle sue decisioni e poi per farci ascoltare anche dagli altri professori”, ha rivelato Flavia.

