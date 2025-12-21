Anticipazioni Amici del 21 dicembre: Anna Pettinelli sospende un’allieva

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Anna Pettinelli

Ultimo appuntamento di Amici prima della pausa natalizia: domenica 21 dicembre, come di consueto alle 14.10, va in onda la puntata dello speciale su Canale5. Anche in questo appuntamento, come ogni settimana, non mancheranno i colpi di scena, tra performance emozionanti e maglie sospese prima delle feste.

Amici, le anticipazioni e gli ospiti del 21 dicembre

L’appuntamento pomeridiano di Amici torna in onda domenica 21 dicembre con l’ultima puntata del 2025 prima della lunga pausa natalizia. Come ogni domenica, Maria De Filippi condurrà una puntata ricca di sfide, tensioni tra gli insegnanti e prove da superare per i ragazzi, che dovranno lottare con le unghie e con i denti per mantenere il loro posto tra i banchi della scuola più famosa della tv, in attesa dell’agognato Serale.

Nell’ultimo appuntamento del 2025 la conduttrice ha deciso di sfoderare l’artiglieria pesante, invitando come giudici ospiti d’eccezione: ci sarà Arisa per il canto, che si esibirà sul palco di Amici con il suo singolo Nuvole, mentre per il ballo avremo il coreografo e storico docente di ballo del talent Garrison Rochelle e l’ex volto di Ballando con le Stelle, Angelo Madonia. Ci sarà spazio anche per un grande ritorno, quello di Jacopo Sol (arrivato al settimo appuntamento del Serale dell’ultima edizione), che presenterà la sua canzone Gran Finale.

Come di consueto non mancheranno i colpi di scena: nella gara di canto, sarà Michele a incantare Arisa cantando With or without you, conquistando il primo posto in classifica. Podio anche per Valentina, seguita da Angie, Caterina ed Elena a pari merito. Al quinto posto si piazza Plasma, seguito da Lorenzo e Opi, che finisce ufficialmente in sfida. Ultimo posto per Riccardo, che pagherà a caro prezzo l’emozione.

Anche la gara di ballo vedrà degli imprevisti: in cima alla classifica si piazzerà Emiliano, seguito da Pierpaolo al secondo posto e Alex al terzo. Quarta posizione per Paola, mentre Maria Rosaria arriverà quinta. Nelle ultime posizioni troviamo Alessio, la cui esibizione con Giulia Stabile ha diviso Garrison ed Emanuel Lo (con la Celentano a difesa del ballerino), e Giorgia. Ultima in classifica è Anna.

Anna Pettinelli sospende la maglia a una sua allieva

Uno dei momenti più importanti della puntata sarà dedicato alla cantante Flavia. Stando alle anticipazioni, la giovane della scuderia di Anna Pettinelli vedrà concretizzarsi i suoi timori. Dopo essersi piazzata all’ultimo posto nella classifica di gradimento del pubblico infatti rischierà di lasciare la scuola.

L’insegnante di canto, dopo aver voluto Flavia nella propria squadra, non ha nascosto di avere dei dubbi sulla ragazza, che ritiene troppo insicura e non ancora matura per affrontare un banco di prova come quello di Amici. Pare che Anna non sia sicura di volerla portare avanti nel percorso e che sia decisa a sospenderle la maglia. Flavia però non avrebbe accettato la scelta della propria insegnante, chiedendo di potersi esibire prima della decisione definitiva.

La proposta verrà accettata: la cantante si esibirà nuovamente ma Anna Pettinelli rimarrà ferma sulle proprie posizioni: la maglia di Flavia è sospesa, proprio prima delle feste natalizie.

