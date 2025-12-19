Amici 25 si ferma, quanto durerà lo stop

Amici di Maria De Filippi va in pausa per Natale: l’ultima puntata è prevista per il 21 dicembre. Ma tra sorprese e colpi di scena da non perdere c'è già la data del ritorno

Ufficio Stampa Fascino

La magia del Natale contagia anche la scuola più famosa della televisione italiana. Come di consueto, Amici, il talent show di Maria De Filippi che tiene incollati milioni di spettatori su Canale 5, si prepara a chiudere temporaneamente i battenti per concedere agli allievi e alla produzione qualche giorno di meritato riposo. Una tradizione consolidata che, ogni anno, trasforma il pomeriggio del talent in un conto alla rovescia verso le feste, tra addii temporanei e promesse di ritorno.

Quando torna in onda Amici 25, quanto dura la pausa natalizia

Amici 25 andrà in onda nel 2025 fino al 21 dicembre. Venerdì 19 dicembre l’ultimo daytime mentre domenica sarà trasmessa, come sempre dalle 14 alle 16, l’ultima puntata dell’appuntamento domenicale.

La pausa durerà circa venti giorni, concedendo agli spettatori un breve intervallo prima di ritrovare i loro beniamini sul piccolo schermo.

Il ritorno con il talent show di Maria De Filippi è già segnato in agenda: il daytime quotidiano dovrebbe riprendere mercoledì 7 gennaio 2026, mentre la prima registrazione post-festività è prevista per giovedì 8 gennaio.

Il pomeridiano domenicale tornerà invece ufficialmente su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026, pronto a guidare il pubblico verso la fase più calda del Serale, attesa come sempre nella primavera del nuovo anno. Ovviamente, eventuali modifiche verranno comunicate ufficialmente dalla produzione, ma le date già delineano un ritorno in grande stile.

Nel frattempo, Canale 5 non lascerà vuoto il suo pomeriggio festivo. Durante la pausa di Amici 25, che coincide con lo stop anche di Uomini e Donne, la rete proporrà La forza di una donna e Io sono Farah, due serie turche capaci di intrattenere il pubblico e mantenere alta l’attenzione anche durante le vacanze natalizie.

Una scelta studiata per accompagnare gli spettatori tra una festività e l’altra senza rinunciare al divertimento e all’emozione tipici del piccolo schermo.

Amici 25, le anticipazioni della puntata del 21 dicembre 2025

La puntata di Amici del 21 dicembre 2025, registrata come sempre in precedenza, sarà prettamente natalizia, con tutti gli allievi che si scateneranno sulle note della celebre All I Want For Christmas is You di Mariah Carey. Tra gli ospiti Arisa, in un doppio ruolo: come ospite musicale e giudice di canto.

Al suo fianco Jacopo Sol come ospite, mentre le gare di ballo saranno valutate dai professionisti Angelo Madonia e Garrison Rochelle. Per Madonia, fidanzato di Sonia Bruganelli, si tratta di un debutto molto atteso. Dopo il chiacchierato addio a Ballando con le Stelle, non ha mai nascosto il sogno di approdare alla corte di Maria De Filippi. Detto, fatto.

Parlando invece degli allievi, secondo le anticipazioni ci sarà un momento di grande tensione per Flavia. Su richiesta di Anna Pettinelli, la cantante sarà chiamata al centro per la sospensione della sua maglia.

Nonostante il tentativo dell’allieva di difendere il suo banco con un’esibizione, l’insegnante Pettinelli resterà ferma sulla sua posizione: maglia sospesa (per ora) e Flavia obbligata a lasciare lo studio.

Brutte notizie anche per il ballerino Alessio, la cui performance scatenerà un battibecco tra Garrison ed Emanuel Lo, con Alessandra Celentano che interverrà sorprendentemente in difesa del ragazzo.

