Affari Tuoi (di nuovo) nel mirino di Striscia la Notizia: la reazione di De Martino

Fonte: IPA Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Ci risiamo. Dei telespettatori avrebbero scritto a Striscia la Notizia per sottolineare alcune “stranezze”, per così dire, nel celebre game show quest’anno condotto da Stefano De Martino, a proposito delle ricche cifre presenti nei pacchi nelle puntate finora trasmesse, come sempre, su Rai 1. Non è la prima volta che Affari Tuoi finisce nel mirino del TG satirico di Antonio Ricci e in molti hanno criticato la scelta di mandare in onda un servizio “datato”. Il pubblico è dalla parte di De Martino che intanto ha deciso di non reagire a ipotesi e insinuazioni.

Striscia la Notizia ripesca dagli archivi di Affari Tuoi

“Dopo le recenti vincite da record e la ‘fortunosa’ sequenza di pacchi ricchi presenti fino alla fine della trasmissione, moltissimi telespettatori hanno scritto a Striscia la notizia sottolineando alcuni incredibili ‘accadimenti’ all’interno di Affari Tuoi“, si legge sul sito del TG satirico di Canale 5, che così ha annunciato la messa in onda di un servizio risalente niente meno che al 2013 a proposito del game show.

“Negli anni ha più volte evidenziato ‘bizzarre casualità’ e ‘singolari meccanismi’ del programma di Raiuno”, prosegue il breve comunicato che, però, sottolinea anche che “non ha altro da aggiungere”. “Per dare una risposta alle tante segnalazioni ricevute, questa sera [12 ottobre 2024, ndr] ripropone un servizio del 2013 che riassume la storia delle moltissime ‘stranezze’ di Affari Tuoi. Una storia che, evidentemente, continua ancora”.

“Evidentemente”, sostiene. Tutto ancora una volta è partito da alcune segnalazioni che avrebbero posto l’accento sulle vincite non proprio “casuali” di queste prime settimane di messa in onda: in un mese si parla già di oltre 1 milione e mezzo di euro di vincite. Una cifra troppo pingue per essere fortuita, insinuano. Di nuove prove, però, di fatto non c’è neanche l’ombra.

Striscia la Notizia contro Affari Tuoi, questione di ascolti?

È chiaro che un (quasi) attacco simile ha attirato l’attenzione dei telespettatori, affezionati al game show di Rai 1 ma anche allo stesso Stefano De Martino, ben accolto nonostante la pesante eredità raccolta direttamente dalle mani di Amadeus. C’è chi non rimpiange affatto l’ultimo direttore artistico del Festival di Sanremo, ormai attivo sul NOVE col programma “gemello” de I Soliti Ignoti.

Gli ascolti parlano chiaro. De Martino – sul quale almeno all’inizio aleggiava qualche preoccupazione, vista la sua prima esperienza in access prime time – ha mantenuto degli ottimi risultati rispetto al suo noto e rodato predecessore, scongiurando la possibilità di un calo drastico. Cosa che, ovviamente, avrebbe messo in difficoltà la rete.

Che sia stata messa in atto una “strategia” per tenere alta l’attenzione del pubblico, rendendo pacchi e vincite più “appetibili”? L’accusa velata – ma non troppo – sarebbe piuttosto grave, esattamente come le precedenti. Del resto le indagini di Striscia su Affari Tuoi sono ormai storia, ma qualcuno ci ha visto in questo momento storico un modo per fiaccare il game show, vincitore nella gara degli ascolti.

La reazione di Stefano De Martino

“Calo degli ascolti per Striscia?”, “Diciamo che vi rode aver lasciato andare De Martino alla Rai…”, “Visto che non vi guardano nemmeno più i parenti, mi sembra giusto cominciare ad infangare il programma che vi surclassa negli ascolti”. Sono solo alcuni dei commenti in difesa di Affari Tuoi e Stefano De Martino, fioccati proprio sui social del TG satirico.

E il conduttore? Da parte sua nessuna risposta diretta alle insinuazioni di cui sopra. De Martino continua a godersi il successo e l’affetto dei fan, che non perdono occasione per difenderlo a spada tratta.