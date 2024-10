Il nuovo Affari tuoi di Stefano De Martino è un successo. Sarebbe inutile negarlo, anche per i detrattori della prima ora che – ascolti alla mano – si sono dovuti ricredere sull’efficacia della scelta di Rai che ha deciso di affidargli uno dei programmi di punta dell’Ammiraglia praticamente a scatola chiusa. Eppure, giochi di parole a parte, il grande riscontro del conduttore di Torre Annunziata ha fatto storcere il naso al suo diretto competitor, che ora fruga nel suo archivio per mettere in dubbio l’essenza delle continue vincite in denaro del gioco dei pacchi. E sì, si tratta proprio di Striscia la notizia che adesso è tornata alla carica con uno degli argomenti che ha tenuto maggiormente banco nei primi anni 2000.

La replica a Striscia la notizia di Stefano De Martino

Aveva deciso di battere la strada del silenzio fino alla puntata del 13 ottobre ma poi ha cambiato rotta. Stefano De Martino ha infatti scelto la carta dell’ironia per rispondere velatamente alla presa di posizione di Striscia la notizia, che pare sempre più decisa a smontare pezzo per pezzo tutto il successo riscosso nelle prime settimane, in cui gli ascolti parlano di una scommessa già vinta da parte dell’azienda di Viale Mazzini.

“Non so se avete notato, a furia di vincere non abbiamo nemmeno più i soldi per il pennarello. Al primo assegno è già finito l’inchiostro, stiamo raschiando il fondo del barile”, ha detto il conduttore, alludendo chiaramente alle voci circolate negli ultimi giorni e che parlano ancora di vincite studiate a tavolino, utili per costruire una puntata che sia avvincente e carica di aspettative. Dopotutto, la vittoria finale non è che il coronamento di un percorso che i concorrenti fanno insieme al presentatore e al Dottore, la figura misteriosa che offre cambi e denaro in assegni fac-simile scritti a mano e poi distrutti.

Le ragioni dell’inchiesta di Striscia la notizia

Si tratta di uno degli argomenti preferiti del tg satirico di Antonio Ricci. Le prime inchieste risalgono infatti a moltissimi anni fa e avevano avuto un grande riscontro. Anche in quell’occasione, il programma di Canale5 indagava sulla natura delle vincite continue e consistenti, insinuando che si trattasse di una macchinazione per far crescere l’interesse e conseguentemente gli ascolti.

A distanza di oltre 10 anni, la situazione non è cambiata molto tanto che l’argomento continua a essere un vero e proprio nervo scoperto per Affari tuoi, come dimostra la replica di Stefano De Martino che non ha lasciato correre e si è subito messo sulla difensiva, pur non avendo molto da temere visto che la sua permanenza all’interno del programma dura da poco più di un mese. Pare che Striscia, così dice, abbia ricevuto una serie di segnalazioni sul tema, alimentate dalla somma consegnata fino a ora e dal 2 settembre. Si parla di oltre un milione e mezzo di euro: un po’ troppo, a detta di alcuni, per essere frutto solamente delle intuizioni e della fortuna dei concorrenti.

Di certo, i grandi ascolti di Rai1 hanno fatto impensierire, e non poco, lo storico programma di Canale5 che oggi è ben lontano dall’ottenere i numeri del passato, anche di pochi anni fa. E così, puntata dopo puntata prova a risalire la china rinnovando ciclicamente il bancone. Dal 14 ottobre, dopo Nino Frassica e Michelle Hunziker, tornano al timone Sergio Friscia e Roberto Lipari.