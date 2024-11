Striscia, Enrico Mentana svela il vero volto di Stefano De Martino

Fonte: Ansa Stefano De Martino

Stefano De Martino finisce ancora nel mirino di Striscia La Notizia: il tg satirico di Antonio Ricci è tornato a criticare Affari Tuoi e le “stranezze” del celebre game show della Rai. Questa volta però a parlare è Enrico Mentana, o meglio la versione deepfake del direttore del tg di La7: è tramite la voce e le immagini del giornalista generati con l’intelligenza artificiale che Striscia ha commentato la dinamica di una delle ultime puntate del gioco, animata anche questa volta da strane coincidenze.

Striscia La Notizia, Enrico Mentana critica Stefano De Martino

Ancora una volta le dinamiche del gioco di Affari Tuoi tornano a insospettire la redazione di Striscia La Notizia, che nella puntata di venerdì 8 novembre manderà in onda un servizio che vedrà protagonista Enrico Mentana, ma in versione deepfake, ovvero con voce e immagini generati dall’intelligenza artificiale.

Il direttore del tg di La7 si collegherà con il tg satirico di Antonio per svelare l’ennesimo “bizzarro accadimento” verificatosi pochi giorni fa all’interno del famoso game show condotto da Stefano De Martino.

“L’altro giorno stavo guardando Affari Tuoi, altro che maratona elettorale… lì fanno la corsa al guadagno facile! Stefano De Martino si atteggia a paladino dei bisognosi, ma è solo furbo come una faina!“, attacca Mentana.

“Guardate la puntata del 5 di novembre che ha come protagonista Fausto, un operaio che ha un’amara storia personale legata al numero 13. Guarda caso proprio il pacco che sceglie e, guarda caso, proprio il pacco in cui la produzione mette ilpremio da 300.000 euro“, continua il direttore. “Per farlo vincere?”, si domanda il “finto” Mentana. “No, per fare spettacolo: Fausto ha bisogno di soldi, un mutuo da estinguere, vuole mettere su famiglia e allora come fa a rifiutare i 20.000 euro offerti dal Dottore?”.

“Ma è ora che, con ancora quindici minuti di trasmissione da riempire, il vero volto di De Martino inizia a uscire allo scoperto”, conclude il giornalista. “Stefano inizia a elencare quello che i concorrenti avrebbero potuto vincere se non si fossero fermati… è un elogio al rimpianto! Insomma, ad Affari tuoi c’è un valore del pacco e un valore delle persone. Ma, come dice De Martino, “Bisogna sempre credere nei segni”…”.

Le indagini di Striscia La Notizia su Affari Tuoi

Non è certo la prima volta che il programma di punta dell’Access Prime Time di Rai 1 finisce nel mirino di Striscia La Notizia: il tg satirico infatti ha indagato più volte sulle “bizzarre casualità” della trasmissione, mettendo in luce uno schema che si ripete da anni.

Pare poi che nelle prime settimane di conduzione di De Martino le vincite ad Affari Tuoi siano raddoppiate: ovviamente non c’è nessuna prova a sostegno del fatto che il gioco sia in qualche modo pilotato, ma molti spettatori non hanno potuto non notare le “strane coincidenze” di alcune puntate.

Dopo l’attacco di Striscia il conduttore del game show aveva deciso di replicare: “Non so se avete notato, a furia di vincere non abbiamo nemmeno più i soldi per il pennarello. Al primo assegno è già finito l’inchiostro, stiamo raschiando il fondo del barile”, aveva detto scherzando Stefano.