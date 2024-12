Enzo Iacchetti difende Striscia la notizia: la frecciatina a Stefano De Martino

Fonte: IPA Enzo Iacchetti

Anche Enzo Iacchetti ha voluto dire la sua sul calo di ascolti di Striscia la notizia. Un calo di cui recentemente ha parlato l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che ha fatto riferimento alla possibilità di poter sostituire il tg satirico, in onda da oltre trent’anni, con un altro format. Il conduttore, che è tornato dietro il bancone con l’amico e collega Ezio Iacchetti, ha difeso il suo lavoro e non ha risparmiato una frecciatina a Stefano De Martino, al timone di Affari tuoi, il programma più visto del preserale, seguito ogni sera da oltre cinque milioni di spettatori.

Le parole di Enzo Iacchetti su Striscia la notizia

Pier Silvio Berlusconi ha ammesso in un incontro con i giornalisti che Striscia la notizia sta vivendo un periodo difficile in termini di ascolti, e che in futuro potrebbe dunque decidere di apportare cambiamenti o alternare il tg satirico ad altri progetti televisivi. Enzo Iacchetti, storico conduttore del tg satirico di Antonio Ricci accanto ad Ezio Greggio, intervistato da La Stampa, si è dunque espresso in difesa della trasmissione che ormai conduce da tempo.

“Noi siamo i soli a rischiare, a fare satira e controinformazione, a cambiare un po’ ogni sera, in pari con la vita fuori. Detto ciò, Berlusconi farà ciò che vuole. Ma trovare un’alternativa non sarà facile, per non pensare alle reazioni che potrebbe avere il nostro piccolo zoccolo duro – ha affermato Enzo Iacchetti – Comunque: da quando Ezio ed io siamo tornati, gli ascolti sono in ripresa”, ha concluso sottolineando come la loro storica conduzione sia sempre e comunque in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico a differenza di altre coppie.

Ma sempre parlando di Striscia la notizia, Iacchetti ha confidato pure di aver ricevuto delle proposte davvero importanti da parte della Rai proprio grazie al suo successo alle redini del Tg satirico per eccellenza. “Quando Striscia era un fenomeno da 12 milioni di telespettatori, a più riprese la Rai mi ha fatto proposte mirabolanti: per dividermi da Ezio con cui formavo una coppia imbattibile. Mi dicevano: ‘Ti diamo il doppio senza nessun progetto definito ma solo tanti ‘faremo, studieremo’. Io però sono un fedele, mai tradito (e me ne vanto). Che me ne frega del doppio, se sto bene dove sono?”.

Enzo Iacchetti è comunque consapevole che i tempi d’oro di Striscia La Notizia siano ormai passati: “È lo stesso Antonio Ricci ad averlo detto. Quei tempi non ci sono più per nessuno: ci sono le piattaforme, i social, altri canali non più di nicchia”.

Fonte: IPA

Enzo Iacchetti contro Stefano De Martino ad Affari tuoi

Impossibile non menzionare il grande successo di Affari tuoi, che batte quotidianamente Striscia la notizia. Ma secondo Enzo Iacchetti non sarebbe tutto merito di Stefano De Martino, che sta ottenendo ascolti stellari in barba a chi temeva un peggioramento dopo l’addio di Amadeus.

“Certo, De Martino è bravissimo ma Affari tuoi funziona a prescindere, chiunque lo conduca: gli italiani vogliono vedere dove e a chi finiranno i soldi”, ha detto Iacchetti lasciando dunque intuire che il format rivale funzionerebbe a prescindere dal nome del conduttore.