Enzo Iacchetti, la passione segreta per una collega famosa: “Era follemente innamorato”

IPA Enzo Iacchetti

Enzo Iacchetti, tra i personaggi più noti della televisione italiana, volto storico di Striscia la notizia, si racconta senza filtri. Il conduttore, che firma la propria autobiografia, racconta degli anni dietro il bancone dello show satirico, del sogno – infranto – di diventare un cantante e dell’amore segreto per una famosa collega.

L’amore segreto di Enzo Iacchetti

Intervistato dal settimanale Gente in occasione dell’arrivo in libreria dell’autobiografia 25 minuti di felicità, Enzo Iacchetti racconta del suo più grande amore, seppur mai vissuto. “Sono stato follemente innamorato di Anna Marchesini” rivela. “Mi è dispiaciuto così tanto quando si è ammalata e se n’è andata” racconta dell’attrice comica, prematuramente scomparsa a poco più di sessant’anni.

Il suo fu però un amore segreto e platonico. “Ci incontrammo solo una volta – prosegue Iacchetti – nella trasmissione Milano-Roma, un viaggio in auto di otto ore, solo io e lei. Mi batteva il cuore quando cambiavo marcia e le sfioravo la mano ma non riuscii a dichiararmi”. Il ricordo è ancora vivo nel cuore del conduttore: “Dopo la nascita di mio figlio, quello fu il giorno più bello della mia vita”.

Dopo il lungo matrimonio con Roberta, da cui è nato il figlio Martino, oggi 39 anni, Iacchetti è stato per qualche anno legato a Maddalena Corvaglia. Velina conosciuta proprio sul set di Striscia la notizia. In seguito, il conduttore ha avuto una relazione con l’arredatrice Tania Peli e, fino al 2020, è stato al fianco dell’ex gieffina Rosa Zamponi. Oggi Iacchetti è single, “ma non mi dispiacerebbe innamorarmi di nuovo”.

Il no di Baglioni e il rifiuto alla Rai

In gioventù Enzo Iacchetti sogna di diventare cantante. Passione mai abbandonata, seppur con scarsi risultati. “Mi sono presentato quattro volte a Sanremo e sono sempre stato rifiutato”. L’ultimo no quello di Claudio Baglioni nel 2019. “Non è un cantante” fu il verdetto dell’allora direttore artistico. Giudizio che a Iacchetti ancora non va giù: “Non si ricorda, ma ci siamo anche esibiti insieme e l’ho sentito steccare, cosa che a me non è mai successa”.

Se la carriera da cantante non è mai decollata, quella da conduttore è stata a dir poco proficua. Iniziò tutto al Maurizio Costanzo Show, dove il comico si esibiva in taglienti poesie bonsai. “Al primo provino vennero scartate. Mi arrabbiai, le gettai in un cestino. Per fortuna l’assistente di Costanzo le trovò ed ebbi una seconda chance”. All’epoca Iacchetti aveva 40 anni, ma per lui si trattò dell’inizio di una nuova vita.

A Striscia la notizia ci è da oltre vent’anni, a dispetto di qualsiasi lontananza di vedute con i vertici Mediaset. Di lui Silvio Berlusconi disse: “Sarà pure comunista ma mi fa alzare l’audience”. Forte del proprio successo, Iacchetti ribadisce: “Non ho mai nascosto le mie idee e mi sono sempre sentito libero di esprimerle”.

La fedeltà a Canale 5 non fu scalfita neppure dall’a dir poco generosa offerta dell’emittente rivale. “Quando la Rai mi chiamò per condurre Affari Tuoi, – spiega il conduttore – offrendomi il doppio di quello che prendevo, dissi ‘no’. Volevano spezzare la coppia Greggio-Iacchetti, che funzionava. Ma io non sono un traditore”.