Maddalena Corvaglia, gravi accuse a Iacchetti: lei lo difende

Maddalena Corvaglia ed Enzo Iacchetti sono stati una delle coppie più conosciute del mondo dello spettacolo. Lui storico conduttore di Striscia la Notizia, lei velina apprezzatissima, si sono innamorati superando la grande differenza d’età che li divideva. E nonostante siano lontani ormai da tanto tempo, il bene che si vogliono non è affatto terminato. Ed è per questo che la showgirl è intervenuta per difendere il suo ex da pesantissimi pettegolezzi.

Maddalena e Enzo, un rapporto speciale dopo l’addio

Maddalena Corvaglia ed Enzo Iacchetti si sono conosciuti nello studio di Striscia la Notizia quando lui aveva 50 anni e lei circa 21. Il loro non è stato un semplice flirt, ma una storia estremamente importante, un amore folle che è durato ben 6 anni.

Anche dopo la fine della loro relazione, probabilmente dettata proprio dalla grande differenza d’età e da abitudine diverse, tra loro non è sorto nessun tipo di astio. Tutt’altro, sono rimasti in ottimi rapporti. Anche a distanza di tempo, pur avendo voltato definitivamente pagina, sono così pronti a spalleggiarsi e a difendersi e lo hanno dimostrato proprio di recente.

Maddalena Corvaglia, in difesa di Enzo Iacchetti

Nei giorni scorsi, infatti, è circolata una notizia su una presunta ludopatia di Enzo Iacchetti. Una dipendenza dal gioco d’azzardo che, inoltre, lo avrebbe portato anche ad avere gravissimi problemi economici. In realtà, stando invece anche a quanto riportato dalla Corvaglia, si tratterebbe di un’accusa menzognera, priva di fondamento.

La Corvaglia, così, si è pronunciata attraverso il suo profilo Instagram, scagliandosi con una stories su coloro che hanno diffuso la fake news e dimostrando di provare per il suo ex fidanzato ancora una grande stima e di essere sempre pronta a difenderlo contro ogni attacco:

Notizie – ha dichiarato con fermezza – diffamatorie e gratuitamente lesive della dignità di un uomo perbene e un professionista serio e impeccabile. Se non siete in grado di raccontare la verità alle persone che vi leggono cambiate lavoro.

Maddalena Corvaglia ha così messo a tacere ogni falsa notizia su Iacchetti. Lui, sempre estremamente riservato, non si è pronunciato ma non ci sono dubbi: avrà sicuramente apprezzato il gesto fatto per lui dall’ex velina.