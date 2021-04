Maddalena Corvaglia, la confessione: “Non mi è concesso di non essere forte”

editato in: da

Maddalena Corvaglia, sempre molto riservata, ha deciso di raccontarsi a tutto tondo, soffermandosi sia sugli esordi della sua carriera che sulla sua vita privata, confessando anche dei dettagli sul suo rapporto con gli uomini.

L’ex velina di Striscia La Notizia in una lunga intervista sul Quotidiano Nazionale ha parlato dell’inizio del suo percorso in tv proprio nel programma di Antonio Ricci, che ancora oggi ha un ruolo importante nella sua vita: “Quando ho bisogno di un consiglio mi rivolgo ancora a lui”, ha ammesso.

Proprio a Striscia La Notizia è nato poi l’amore con Enzo Iachetti: il loro fu un legame intenso, lungo sei anni, di cui Maddalena Corvaglia ha ancora un bellissimo ricordo. “È un uomo meraviglioso, una bravissima persona“, ha detto del conduttore. E poi ha aggiunto: “Piano piano abbiamo scoperto che ci assomigliavamo. A vent’anni io ero già anziana, ero la più vecchia della coppia. Ci siamo lasciati perché lui era troppo piccolo per me”.

Nel 2011 la showgirl poi ha sposato Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, dal quale ha avuto una figlia, Jamie, nata nel settembre dello stesso anno. Nel 2017 la coppia annunciò il divorzio, uno dei momenti più duri della sua vita, insieme alla perdita del padre.

Dopo la fine del matrimonio col musicista, la Corvaglia aveva ritrovato il sorriso con Alessandro Viani: l’esperto di immobili aveva conquistato il suo cuore, ma dopo un periodo di crisi, la loro relazione si è conclusa bruscamente, mandando all’aria anche l’idea delle nozze che parevano imminenti per la coppia.

Adesso Maddalena si sta godendo questo periodo da single, concentrandosi sulla sua bambina, ma nell’intervista ha voluto lanciare una frecciatina agli uomini della sua vita: “Io vorrei essere geisha, ma nessuno mi prende sul serio! Mi vedono tutti come un’amazzone, non mi è concesso di non essere forte“.

Se da un lato la Corvaglia si è lasciata andare ad alcune confessione sulla sua vita sentimentale, dall’altra non ha voluto parlare del rapporto con la Canalis. La loro amicizia è nata sul bancone di Striscia La Notizia ed è continuata anche dopo la loro avventura da veline: Elisabetta era rimasta accanto all’amica nel periodo difficile della separazione da Stef Burns, mentre la Corvaglia si era trasferita negli Stati Uniti proprio per trascorrere più tempo insieme. “Preferisco non parlarne, è un grande dolore”, ha tagliato corto la showgirl.