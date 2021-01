Chi è Martino, il figlio di Enzo Iacchetti

editato in: da

Cantautore e attore, Martino Iacchetti è il figlio di Enzo presentatore e attore molto noto nel mondo dello spettacolo italiano.

Classe 1986 Martino è nato dal matrimonio, poi concluso, tra Enzo Iacchetti e la ex moglie Roberta.

Martino Iacchetti è un artista a tutto tondo, attore, insegnante di teatro e musicista: è infatti la voce della band Il Moro che è nata nel 2014 e recentemente ha dato vita a un nuovo singolo Nuoteremo in mare. Un lavoro che arriva alla fine di un percorso che ha preso il via nel corso del primo lockdown quando Martino prima ha iniziato a cantare sul suo balcone e che poi ha dato via con la sua band al Non convenzionale tour 2020 che ha visto la band esibirsi nel corso dell’estate in 12 tappe in luoghi molto particolari come cortili e balconi.

Ma Martino Iacchetti non è solo un cantautore, infatti è anche un attore. Ha studiato teatro e, tra i suoi lavori, si può ricordare quello accanto al padre nel musical Il Vizietto – La Cage aux Folles in cui ha interpretato Laurent. Con il papà ha preso parte anche alla trasmissione Stasera tutto è possibile nel 2015 su Rai Due. Insegnante e attore presso Oltreunpo’ teatro dove, come riporta il sito, porta avanti diversi corsi. Sempre sul sito è possibile leggere la sua ricca biografia che riporta i numerosi studi seguiti da Martino Iacchetti sin da bambino e i vari impegni professionali. In ambito musicale, oltre agli studi, l’artista ha preso parte nel 2009 alla manifestazione Sanremo Off, per un concerto con cui è stato omaggiato il cantautore Fabrizio De André, ha frequentato Area Sanremo due volte e la prima esperienza si è conclusa con la sua presenza tra i dieci vincitori nella sezione Sanremo Lab. Anche in ambito musicale ha collaborato con il padre per l’album Chiedo scusa al Signor Gaber.

Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia La Notizia, in passato ha parlato del figlio Martino anche in un’intervista a Verissimo, la presentatrice Silvia Toffanin – tra le altre cose – gli aveva chiesto di scegliere una fotografia della sua vita passata e lui ha risposto: “Quando è nato mio figlio”.