Ascolti TV del 4 agosto: gli Azzurri trionfano alle Olimpiadi (e non ce n’è per nessuno)

Fonte: IPA Elisabetta Canalis

Ancora una volta occhi puntati sugli Azzurri alle Olimpiadi di Parigi. La serata del 4 agosto è entrata nella storia con una serie di momenti indimenticabili. Primo fra tutti la vittoria del duo formato da Jasmine Paolini e Sara Errani che ha portato a casa un oro nel doppio femminile di tennis. Ma non è l’unico fiore all’occhiello nel medagliere italiano: i telespettatori hanno potuto ammirare su Rai 2 anche la finale 1.500 metri stile libero, che ha visto salire sul podio il nostro Gregorio Paltrinieri con un meritatissimo argento. Ultimo appuntamento con Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri, che non è riuscito a conquistare il podio ma ha comunque raggiunto un ragguardevole risultato.

A contrastare le avventure dei nostri atleti a Parigi ci hanno pensato due episodi della seconda stagione di Mina Settembre con Serena Rossi in onda su Rai 1 (la cui nuova stagione andrà in onda nel 2025), e la soap turca Segreti di Famiglia, in prima visione su Canale 5. L’unica novità nei palinsesti estivi in questo mare di repliche arriva da Italia 1, che ha trasmesso il quiz musicale di Enrico Papi Tilt – Tieni il Tempo. Tanti gli ospiti in studio, a cominciare dalla squadra formata da Elisabetta Canalis, Marco Mazzoli, Paolo Noise e l’amatissimo maestro Beppe Vessicchio, che ha dovuto affrontare la sfida con una nuova rosa di concorrenti – Manuela Arcuri, Paola Barale, Simone Montedoro e Jake La Furia – a suon di buona musica e tanto divertimento.

Non sono mancate altre due valide alternative per i telespettatori. Su Rete 4 è andato in onda il film La battaglia di Hacksaw Ridge diretto da Mel Gibson e tratto dalla storia vera di Desmond Doss, obiettore di coscienza che durante la Seconda Guerra Mondiale si arruola e, pur senza usare armi, salva i suoi compagni nella battaglia di Okinawa. Tra gli interpreti Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington e Hugo Weaving. Cambio di registro su Rai 3 con una replica di Report, storico programma condotto da Sigfrido Ranucci che ha affrontato temi come la mafia albanese, la strage di Cutro in cui lo scorso anno hanno perso la vita almeno 180 migranti e l’omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 e il cui processo è ancora in corso.

