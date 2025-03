Fonte: IPA Marco Liorni

Il sabato sera è una delle prime serate più ambite della televisione italiana con Rai e Mediaset che solitamente schierano le punte di diamante dei loro palinsesti. Se la rete pubblica ha puntato nel periodo autunnale su Ballando con le stelle di Milly Carlucci e adesso, invece, ha schierato Marco Liorni conL’Eredità Sanremo, la dirigenza di Canale 5 si è affidata, ancora una volta, a Maria De Filippi con il suo seguitissimo people show.

C’è poste per te, infatti, è uno dei programmi più longevi di Mediaset e da decenni riesce a coinvolgere il pubblico con le sue storie e le emozioni che trasmette ai telespettatori, facendo segnare sempre degli ottimi ascolti. Dall’altro canto il Festival di Sanremo riesce a far parlare di sé, anche per molto tempo dopo la sua conclusione, quindi la puntata speciale del quiz show di Marco Liorni è stata scelta da numerosi telespettatori.

Chi avrà vinto quindi la difficile sfida in termini di ascolti? I dati Auditel di sabato 8 marzo 2025 non lasciano spazio a dubbi. Ancora una volta è stata Maria De Filippi a trionfare.

Prima serata, ascolti tv dell’8 marzo, il trionfo di Maria De Filippi

La prima serata dell’8 marzo 2025 ha visto scontrarsi apertamente C’è posta per te, da un lato, e L’Eredità Sanremo dall’altro. Ma anche altre produzioni televisive importanti sono state protagoniste della serata più ambita del palinsesto. I dati Auditel, però, hanno premiato una sola vincitrice della prima serata. Maria De Filippi con il suo people show ha fatto segnare uno share del 28.2%, pari a 3.897.000 spettatori. A intrattenere i telespettatori delle storie commoventi e coinvolgenti, con la partecipazione speciale di Michele Morrone, che ha mostrato una particolare sensibilità. Marco Liorni e la sua puntata speciale de L’Eredita si è fermato invece a 2.253.000 spettatori pari al 15.5% di share.

Un classico del cinema italiano, I due superpiedi quasi piatti, in onda su Rete Quattro, ha convinto ben 857.000 spettatori pari al 5.6% di share. Mentre i più piccoli hanno potuto seguire su Italia Uno Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, che ha fatto segnare uno share del 5.2% con 856.000 spettatori, stesso risultato in termini di share per In Altre Parole in onda su La7 (862.000 spettatori).

Rai3 ha battuto Rai2 con Indovina Chi Viene a Cena, che ha raggiunto uno share del 4.4% e 739.000 spettatori. Il secondo canale della rete pubblica invece ha proposto ai telespettatori Elsbeth, seguito da 550.000 spettatori pari al 3.3% di share. Infine su Tv8 4 Ristoranti ha appassionato 301.000 spettatori, facendo segnare l’1.8% di share e Accordi & Disaccordi sul Nove ha tenuti incollati al video 452.000 spettatori con uno share del 2.9%.

Access Prime Time, dati dell’8 marzo

Se Canale 5 ha trionfato nella prima serata, Rai Uno non ha fatto sconti ai contendenti nella fascia Access Prime Time con Stefano De Martino a la sua Affari Tuoi che ha fatto segnare il 30% di share e 5.278.000 spettatori. Striscia la notizia, invece, si è fermata a 2.562.000 spettatori con il 14.6% di share.

Molto seguito anche N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 con 1.196.000 spettatori (6.8%). L’approfondimento politico di Rete4 con 4 di Sera Weekend ha interessato 852.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 779.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte. Su Rai2 è andato in onda TG2 Post che ha radunato 302.000 spettatori, pari a uno share dell’1.7%. La Confessione su Rai3 ha interessato 770.000 spettatori con il 4.5%. Crozza e il suo show Fratelli di Crozza sul Nove ha raggiunto uno share del 2.5% con 435.000 spettatori, mentre su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 394.000 spettatori pari al 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 marzo

Rai1 ha vinto la sfida anche nella fascia preserale con L’Eredità – La Sfida dei 7 che è stata seguita da 2.683.000 spettatori pari al 21.3%, mentre L’Eredità ha appassionato 3.879.000 spettatori pari al 25.7% di share. Su Canale5 Avanti il Primo! Story si è fermato al 18% con 2.125.000 spettatori, mentre Avanti un Altro! Story ha fatto segnare uno share del 20.1% con 2.886.000 spettatori.

Molto seguito anche uno show d’informazione, TGR informa su Rai3, che ha interessato 2.054.000 spettatori pari al 13.1%, mentre Blob si è fermato a 769.000 spettatori pari al 4.6%. La Promessa su Rete4 ha appassionato 708.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 409.000 spettatori (3.1%) e C.S.I. – Scena del Crimine ha intrattenuto 646.000 spettatori (4%).

Little Big Italy sul Nove ha raggiunto 340.000 spettatori (2.4%), mentre su Rai2 lo sport con Special Olympics ha intrattenuto 308.000 spettatori (2.3%) e TGSport Sera ha fatto segnare 239.000 spettatori (1.4%). Su La7 Famiglie d’Italia ha raggiunto 264.000 spettatori (1.9%), mentre Tv8 4 Hotel ha totalizzato 232.000 spettatori con l’1.5% di share.