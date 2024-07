Ascolti tv del 10 luglio, Chi l’ha visto? non ha speranza contro gli Euro 2024

Federica Sciarelli con "Chi l'ha visto?" su Rai 3 non ha chance di battere la semifinale degli Europei 2024 Olanda vs Inghilterra

Su Rai 1 è andata in onda la seconda semifinale, Olanda contro Inghilterra, degli Euro 2024 e nessun altro programma in prima serata aveva una chance di vincere la battaglia degli ascolti tv. Nemmeno Federica Sciarelli con Chi l’ha visto?.

Il successo degli Euro 2024 su Rai 1 in fatto di share si ripete anche con la partita Olanda vs Inghilterra, come è accaduto il 9 luglio con Spagna vs Francia.

ùMediaset ha risposto all’insegna del divertimento. Su Canale 5 è stata trasmessa la commedia, Crazy & Rich. Mentre su Italia 1 abbiamo trovato Maurizio Battista, Tutti contro tutti.

Su Rai 3 è andato in onda il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? dove Federica Sciarelli si è occupata di Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: è stata messa una ricompensa per chi fornisca informazioni su di lei e la bambina e Nessy è dovuta di nuovo scappare e nascondersi. E poi l’attenzione si è concentrata sul caso di Alex che non è morto per un incidente durante un ritiro spirituale, è stato ucciso. I genitori, in diretta hanno rivolto un appello a coloro che hanno partecipato al ritiro.

Prima serata, ascolti tv del 10 luglio, la seconda semifinale di Euro 2024 vola al 40,10%

Su Rai 1 la seconda semifinale di Euro 2024, Olanda-Inghilterra vince con 1 7.131.000 telespettatori, share 40,10%. Su Canale 5 il film Crazy & Rich piace a 1.685.000 telespettatori, share 10,56%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? raccoglie nella presentazione 1.173.000 telespettatori, share 6,34% e nel programma 1.435.000, 9,75%.

Su Rai 2 L’ispettore Coliandro è seguito da 755.000 telespettatori, share 4,70%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 641.000 telespettatori, share 5,11%. Su Italia 1 Maurizio Battista: Tutti contro tutti ha registrato 513.000 telespettatori, share 3,48%. Su La7 La torre di Babele interessa 465.000 telespettatori, share 2,58%. Su Nove il film A proposito di Henry ottiene 249.000 telespettatori, share 1,59%. Su Tv8 Pechino Express ha registrato 183.000 telespettatori, share 1,23%.

Access Prime Time, dati del 10 luglio

Su Canale5 Paperissima Sprint è seguita da 5 1.676.000 telespettatori, share 9,88%. Su Rai 2 Tg2 Post informa 560.000 telespettatori, share 3,12% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 637.000, 4,43% e a seguire Caro Marziano 892.000, 5,76%, Un posto al sole appassiona 1.352.000, 7,76%.

Su Italia 1 NCIS è seguito da 1.088.000 telespettatori, share 6,48% mentre su Rete 4 4 di sera ottiene 687.000 telespettatori, share 4,38%. Su La7 In onda interessa1.065.000 telespettatori, share 6,31%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 299.000 telespettatori, share 1,79% e su Nove Cash or Trash ha registrato 491.000 telespettatori, share 2,84%.

Ascolti tv Preserale, dati del 10 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.945.000 pari al 20,79% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.914.000 pari al 25,28%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.132.000 telespettatori, (share 13,10%) mentre Caduta libera! ha convinto 1.662.000 spettatori, 15,21%.

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%). SWAT raccoglie 542.000 spettatori, 3,98%. Su Italia 1 FBI: Most Wantedha ottenuto 420.000 telespettatori, share 3,20%. Su Rete 4 Terra Amara appassiona 468.000 telespettatori, share 3,38%