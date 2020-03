Bonolis e Laurenti hanno litigato? Paolo svela la verità su Instagram

editato in: da

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno litigato? Il conduttore di Avanti un altro torna a parlare del rapporto con il collega. Nel corso di una diretta su Instagram, il presentatore ha risposto a chi gli chiedeva se ci fosse stata una lite con Laurenti. Già qualche tempo fa si era parlato di una presunta discussione dietro le quinte dello show di Canale Cinque, fra Paolo e Luca.

Il conduttore, ospite sul profilo dell’autore tv Marco Salvati, ha negato di aver avuto uno scontro verbale con Laurenti. “Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Sono ca***te. Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile”.

“Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti – ha ironizzato Bonolis -. Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Lui sta bene così e io sono felice che lui stia bene così. Ma tornerà. Rispetto la sua volontà di vita ascetica e remota, per cui se non lavoriamo, tendenzialmente non ci sentiamo. E lui sta bene così e io sono felice che lui stia bene così. Ma tornerà”.

Qualche settimana fa Mediaset aveva annunciato lo stop di alcuni programmi, fra cui Uomini e Donne, CR4 – La Repubblica delle donne e Avanti un altro. Paolo aveva commentato su Instagram la scelta dell’azienda, criticandola. Poco dopo il conduttore si era opposto alla decisione di mettere Viva Rayplay di Fiorello contro le repliche di Ciao Darwin.

“Il perché lo abbiano fatto non l’ho capito – aveva detto su Instagram -, non me l’ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili. Sono comunque repliche di questa stessa edizione ma credo che alla fine della fiera sia un problema di carattere economico”.

“L’altra cosa che non ho capito (e credo che anch’essa sia figlia di una logica economica) – aveva aggiunto – è quella di andare in onda contemporaneamente alla trasmissione di Rosario su Rai 1. Che è una scelta in questo periodo abbastanza sbagliata perché sono due fenomeni di divertimento e di alleggerimento che potevano mandare in giorni differenti di modo che ci fossero due possibilità e non di scegliere dove appoggiare la propria attenzione, però che ce devo fa’?”.