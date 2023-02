Chiude lo storico show “Avanti un altro”: quando finisce

Fonte: IPA "Avanti un altro", Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Ci sono dei programmi televisivi che vorremmo non finissero mai: dai reality show ai quiz, i palinsesti seguono un ritmo forsennato, riproponendo i migliori ogni anno. Questo è il caso di Avanti un altro, quiz televisivo di Canale 5, che potrebbe chiudere nella stagione 2023-2024. Indubbiamente, in questa epoca televisiva, molti non sanno proprio dire addio ai programmi. Da tempo, però, il pubblico è favorevole al vento del cambiamento.

Addio ad Avanti un altro: quando finisce e il motivo

Non ce lo saremmo mai aspettate. La stagione televisiva 2022/2023 potrebbe essere proprio la penultima per Avanti un altro, il fortunatissimo quiz di Canale 5. Paolo Bonolis ne è il volto rappresentativo: ha cucito il programma su sua immagine e somiglianza, un po’ come ha fatto con Ciao Darwin (che è stato rimandato per motivi di budget). La chiusura di Avanti un altro è stata anticipata proprio da Marco Salvati, autore del programma.

Nel corso di una intervista rilasciata a Casa Pipol, il portale di magazine su Instagram, ha detto: “Il prossimo anno sarà l’ultimo, probabilmente. Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma ha fatto il suo percorso. Un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine”.

Avanti un altro: l’annuncio di Marco Salvati

Il format è certamente al picco del suo successo. Del resto, Paolo Bonolis è riuscito, nella veste di conduttore, a renderlo impeccabile: al suo fianco, come sempre, l’amico e collega Luca Laurenti. Marco Salvati, tuttavia, ha anticipato la chiusura del quiz, quasi a sorpresa: nessuno se lo sarebbe aspettato.

Le sue parole, del resto, fanno comprendere uno dei principali motivi per cui chiuderà: il conduttore, Bonolis. Nel 2023/2024 sarà dunque confermata la chiusura di Avanti un altro? O magari, proprio per il successo e anche per i commenti dei fan del quiz, si sceglierà di andare avanti ancora per un po’? Ipotesi improbabile, ma non impossibile. Per il momento, però, Bonolis non ha ancora commentato.

Questo non è un caso “unico” né “raro”: il pensiero va infatti a quiz di successo come Passaparola e Chi vuol essere milionario?, che, nonostante l’enorme supporto del pubblico, alla fine hanno lasciato il passo ad altri programmi televisivi. Questa è la logica della televisione, e il vento del cambiamento è talvolta necessario per offrire nuovi contenuti agli spettatori.

Il futuro in televisione di Paolo Bonolis: quando inizia Ciao Darwin

La programmazione di Mediaset per la stagione televisiva 2023 ha subito alcuni cambiamenti. Per esempio, nel prime time, era prevista la presenza di Ciao Darwin già in primavera, ma alla fine la data è slittata.

In ogni caso sono già iniziati i casting di Ciao Darwin in giro per le città italiane. C’è grande attesa per la nuova edizione del conduttore televisivo, che, ne siamo certe, riuscirà a conquistare ancora una volta il suo pubblico. La coppia Bonolis-Laurenti funziona sempre, tanto che alla fine è rimasta salda al timone di Ciao Darwin quanto di Avanti un altro: rappresenta una delle (poche) certezze della televisione italiana, come Amadeus e Fiorello.