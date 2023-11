Il ritorno di "Ciao Darwin" non ha convinto tutti, e le critiche non si sono fatte attendere: l'intervento di Sonia Bruganelli

La prima puntata della nona edizione di Ciao Darwin è andata in onda venerdì 24 novembre 2023. Il “ritorno dell’assurdo”, però, non ha convinto molti, che hanno accusato il programma di essere figlio del patriarcato. Paolo Bonolis ha voluto parlare di amore e di libertà, e l’ex moglie, Sonia Bruganelli, si è subito prodigata in difesa del programma e del conduttore su Instagram.

Sonia Bruganelli difende Ciao Darwin

Ciao Darwin è uno dei programmi più longevi della storia di Mediaset, oltre a essere uno tra i più visti dal pubblico. Giunto alla nona edizione, ha fatto il pieno di ascolti, battendo Antonella Clerici con The Voice Kids. Questa edizione, che dovrebbe essere l’ultima, non prevede il gioco del rulli, il Genodrome, dopo l’incidente avvenuto nel 2019 ai danni di Gabriele Marchetti.

Le critiche nei confronti del programma, tuttavia, non si sono fatte attendere: sia Repubblica quanto Avvenire hanno giudicato “il ritorno dell’assurdo” a dir poco inaccettabile. Questo avviene in concomitanza con l’intervento di Paolo Bonolis sul palco di Vanity Fair Stories, dove ha voluto commentare la copertina di giugno del giornale, quando ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Sonia Bruganelli. “Se amo una donna le do tutto, figuriamoci se la privo della sua libertà di scegliere”. Su Instagram, non si è fatto attendere il sostegno della Bruganelli, che ha condiviso proprio le dichiarazioni dell’ex marito, Bonolis, aggiungendo anche le sue.

“E ancora c’è chi parla di Ciao Darwin come programma figlio del patriarcato. Uscite dai luoghi comuni e imparate ad apprezzare la bellezza di una donna o di un uomo, senza dover pensare di poterli pretendere. Ciao Darwin è il posto dove, negli anni, ho visto nascere amori e amicizie tra persone apparentemente “diversissime tra loro”, ma sempre nel massimo rispetto reciproco. Non sono i programmi televisivi che creano i mostri, sarebbe troppo facile così… essere genitori non è facile. Però provateci”.

Sonia Bruganelli sostiene Paolo Bonolis

Il loro amore è finito, ma il sodalizio professionale – così come la loro famiglia – è assolutamente protetto da due persone in grado di andare oltre le dinamiche della separazione e del divorzio. A testimonianza che, sì, l’amore può esaurirsi, ma non l’affetto né la stima reciproca. Non a caso, nel corso delle ospitate a Verissimo di entrambi, nessuno dei due ha commentato mai negativamente l’altro. Anzi, tutt’altro.

Pensiamo alle parole della Bruganelli: “È difficile trovarne uno così. È veramente un uomo moderno. Una persona libera che mi ha insegnato la libertà. In questi mesi l’ho sempre avuto qui… qualunque cosa io abbia scelto e lui anche, io mi giravo e lui era qui, accanto a me”. Al momento, il futuro di Ciao Darwin è piuttosto nebuloso: durante la festa di fine produzione della nona edizione, Bonolis ha dato il suo “addio” al programma. “Questa è l’ultima edizione. Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che vi ricorderò sempre”.