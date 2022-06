Rottura tra Shakira e Piqué, la crisi dopo un tradimento: “Lui se n’è andato di casa”

Una delle coppie più amate e solide (almeno fino ad oggi) dello showbiz spagnolo sarebbe al capolinea: secondo alcune indiscrezioni, Shakira e Gerard Piqué sarebbero sull’orlo della separazione. Tutta colpa, sembrerebbe, di un tradimento che il calciatore del Barcellona non sarebbe riuscito a nascondere alla sua compagna. Pare che, a seguito di questo accadimento, i due abbiano iniziato a vivere in case differenti.

Shakira e Piqué, le indiscrezioni sulla crisi

A lanciare la notizia della presunta rottura tra Shakira e Gerard Piqué è il magazine spagnolo El Periodico: la coppia, stando alle indiscrezioni, starebbe affrontando un momento particolarmente difficile a causa di un tradimento del calciatore. “La cantante lo ha beccato con un’altra e stanno per separarsi” – ha affermato Laura Fa, conduttrice di un celebre podcast spagnolo che per prima ha diffuso alcuni dettagli sulla vicenda. Piqué avrebbe avuto una liaison con una giovanissima hostess di eventi dai lunghi capelli biondi, di cui però non si conosce l’identità.

In realtà, la crisi andrebbe avanti ormai da tempo e diversi indizi sembrerebbero corroborare questa versione. Il primo è senza dubbio il fatto che Shakira e Piqué non condividerebbero più lo stesso tetto. Secondo i media spagnoli, già da settimane il calciatore vivrebbe in quello che è stato il suo appartamento da scapolo, nella zona di Muntaner. Inoltre sarebbe stato avvistato moltissime volte in alcuni dei locali notturni più in di Barcellona, in compagnia di alcuni suoi colleghi di squadra e di tante giovani donne. Uscite, queste, che si sarebbero protratte fino a notte fonda e alle quali Shakira non avrebbe mai partecipato.

Infine, in un’occasione Piqué sarebbe stato paparazzato sotto casa– quella che ha sempre condiviso con compagna e figli -, intento a citofonare: impossibile non chiedersi perché mai avrebbe dovuto farlo, a meno che non fosse più in possesso delle chiavi dell’appartamento. Insomma, pare proprio che la splendida cantante colombiana abbia deciso di tagliare i ponti con Gerard, dopo essere venuta a conoscenza di essere stata tradita. E anche se adesso è impegnata in un nuovo show che la porta spesso a volare oltreoceano, non avrebbe voluto attendere un giorno di più per mettere fine alla sua relazione.

La storia d’amore tra Shakira e Piqué

Shakira e Gerard Piqué si sono conosciuti nel 2010, mentre la cantante si trovava in Sudafrica per la realizzazione del video di Waka Waka, colonna sonora dei Mondiali di Calcio vinti proprio dalla squadra in cui militava (e milita tutt’ora) il campione. Tra di loro è scoppiato il classico colpo di fulmine. Ma prima di ufficializzare la relazione, hanno preferito viverla un po’ lontano dalle luci dei riflettori. Nel giro di pochi anni, la loro famiglia è cresciuta: nel 2013 è nato il loro primogenito Milan, mentre nel 2015 è arrivato anche il piccolo Sasha.

La loro è sempre sembrata una coppia felice e innamorata, nonostante periodicamente venissero alla luce indiscrezioni su qualche presunta crisi. Insieme hanno deciso di non sposarsi. A rivelarne il motivo è stata Shakira stessa, in una vecchia intervista: “Il matrimonio mi spaventa. Non voglio che mi veda come sua moglie, ma piuttosto come la sua fidanzata. Preferisco tenerlo all’erta e fargli pensare che tutto è possibile, a seconda del suo comportamento”.