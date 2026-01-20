Karol G torna single, è finita la storia d’amore con Feid

Karol G e Feid si sono lasciati dopo tre anni insieme: addio a una delle coppie più amate del reggaeton

Getty Images Karol G e Feid

Karol G e Feid non sono più una coppia. Dopo quasi tre anni insieme, vissuti sotto i riflettori come la coppia d’oro della Colombia esportata nel mondo, è arrivata la rottura. A spifferarla TMZ, il famoso sito di showbiz che ha così annunciato la fine della storia tra i due artisti di Medellín.

Un addio che segna la conclusione di un racconto fatto di palchi condivisi, complicità ostentata con misura e un immaginario comune che aveva conquistato fan ben oltre i confini dell’America Latina.

Una relazione diventata simbolo, quasi manifesto, di una nuova generazione musicale capace di fondere successo globale e radici locali. Oggi, però, quel racconto si interrompe, lasciando spazio a domande, silenzi e a un inevitabile senso di fine di un’epoca.

Perché Karol G e Feid si sono lasciati

Karol G e Feid non stanno più insieme. Una rottura che sarebbe avvenuta già qualche mese fa, stando ad alcune fonti vicine all’ex coppia. I due cantanti si sarebbero lasciati in maniera amichevole e pare siano rimasti anche in buoni rapporti nonostante le ragioni dell’addio siano ancora avvolte nel mistero. Sarebbe da escludere il coinvolgimento di terze persone.

Negli ultimi mesi, i follower più attenti avevano iniziato a cogliere segnali difficili da ignorare. Interazioni ridotte al minimo, nessuna foto condivisa, presenze separate anche negli eventi più mondani. Indizi silenziosi che, come spesso accade nell’era dei social, hanno acceso il tam tam delle ipotesi. L’idea di una crisi aleggiava da tempo, sussurrata più che dichiarata. E oggi sembra trovare conferma.

L’ultima immagine ufficiale della coppia risale a maggio 2025, quando Karol G aveva aderito al Post with Boyfriend Day, pubblicando un carosello che li ritraeva insieme, complici e sorridenti, sulle note di Si Antes Te Hubiera Conocido, una delle canzoni più famose della cantante.

Poi l’estate, Formentera e una vacanza dal sapore patinato, tra tintarella, yacht e tramonti. Dopo di allora, il silenzio. Un vuoto digitale che, mese dopo mese, ha alimentato le speculazioni sullo stato di una relazione che sembrava indissolubile ma che invece è giunta al capolinea.

La storia tra Karol G e Feid

Karol G, considerata da alcuni l’erede di Shakira, ha incontrato Feid nel 2021, dopo aver chiuso la chiacchierata relazione con un altro cantante latino, il portoricano Anuel AA. Galeotta è stata la lavorazione della canzone Friki.

La passione tra i due è però esplosa solo nel 2023, quando la stampa li ha fotografati mano nella mano, tra baci rubati e sorrisi che non hanno lasciato spazio a interpretazioni. La conferma è poi arrivata dalla stessa Karol G, che ha parlato apertamente della relazione e riconoscendo il ruolo fondamentale che Feid ha avuto nella sua vita, non solo privata ma anche emotiva.

Da quel momento, la coppia ha smesso di nascondersi e ha iniziato a condividere frammenti di quotidianità anche sui social, pur mantenendo una certa dose di discrezione.

Per quasi tre anni, il loro legame si è mostrato come un equilibrio riuscito tra carriera e sentimento. Karol G non ha mai mancato di sottolinearlo, raccontando quanto fosse prezioso, per entrambi, condividere la stessa lingua professionale: “Lui capisce perfettamente quello che faccio, e io capisco i suoi impegni e i suoi orari di lavoro. Questo rafforza il nostro rapporto e lo rende molto più sano”.

Eppure, come spesso accade anche alle storie che sembrano procedere senza intoppi, qualcosa si è incrinato lontano dai riflettori. Con sorpresa di molti, quella che appariva come una liaison solida e in costante evoluzione è giunta al capolinea. Un epilogo silenzioso, senza annunci né drammi pubblici, che chiude un capitolo importante.