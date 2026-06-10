Mondiali 2026, perché è finita la storia tra Christian Pulisic e Alexa Melton

Dalle romantiche foto insieme alle voci di tradimento poi smentite: ecco perché è finita la relazione tra il calciatore Christian Pulisic e Alexa Melton

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Per oltre un anno hanno rappresentato una delle coppie sportive più seguite degli Stati Uniti. Da una parte Christian Pulisic, stella del Milan e capitano della Nazionale americana dei Mondiali 2026. Dall’altra Alexa Melton, giovane golfista professionista dal talento promettente e dal carattere riservato. Una relazione vissuta lontano dai riflettori, ma che negli ultimi mesi è finita inevitabilmente al centro del gossip internazionale.

La liaison tra i due era sbocciata nell’estate del 2024 e in modo piuttosto insolito. A fare il primo passo era stato Pulisic, che aveva contattato Alexa sui social. Lei stessa aveva raccontato qualche tempo fa di essere rimasta sorpresa da quel contatto inatteso. Solo dopo aver controllato il profilo aveva scoperto che quel ragazzo con milioni di follower era uno dei calciatori statunitensi più famosi.

Da quel momento la frequentazione è cresciuta rapidamente. Pur mantenendo un basso profilo, i due hanno condiviso viaggi, momenti insieme e apparizioni pubbliche, mostrando una complicità che sembrava destinata a durare. Fino alla primavera del 2026, quando qualcosa si è improvvisamente incrinato.

Perché Pulisic e Alexa Melton si sono lasciati

Pulisic e Alexa Melton non stanno più insieme. Una rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno e non senza qualche strascico polemico.

Dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico lo scorso aprile, non è passato inosservato un commento pubblicato dalla Melton sui social dopo la fine della relazione. Rispondendo a un utente afflitto per la separazione, la golfista aveva lasciato intendere che Pulisic utilizzasse Raya, una celebre applicazione di incontri riservata a personaggi pubblici e influencer, ancora prima della rottura ufficiale.

Parole che hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando le ipotesi di un tradimento e trasformando la vicenda privata in un caso mediatico. Nel giro di poche ore il nome del calciatore è finito sulle pagine di gossip americane e italiane, mentre i tifosi cercavano di capire qualcosa di più.

Pochi giorni dopo, però, è arrivata una clamorosa retromarcia. Attraverso una storia pubblicata sui social, Alexa ha spiegato che le sue dichiarazioni erano state “estrapolate dal contesto” e che le informazioni ricevute si erano rivelate errate.

“Lui non è un traditore”, ha precisato la golfista, chiedendo rispetto per la propria privacy e per quella dell’ex compagno. Una presa di posizione che ha ridimensionato le polemiche ma che non ha cancellato le domande sulle reali ragioni della rottura che, ad oggi, restano avvolte nel mistero.

Le parole di Pulisic sull’ex fidanzata Alexa

Christian Pulisic non è di certo rimasto in silenzio e ha scelto di affrontare la vicenda con toni pacati. In una recente intervista ha parlato della sua ex compagna con grande rispetto, evitando qualsiasi polemica.

“La vedo solo in termini estremamente positivi”, ha dichiarato il calciatore. “Mi ha supportato in ogni modo. Mi ha insegnato a godermi di più la vita e per questo le sono grato”.

Parole che raccontano un rapporto concluso senza rancori apparenti, nonostante le tensioni emerse dopo l’addio. Del resto, già nei mesi precedenti Pulisic era stato costretto a smentire altre indiscrezioni sulla propria vita sentimentale, comprese quelle che lo volevano vicino all’attrice Sydney Sweeney. Voci che il giocatore aveva definito senza mezzi termini “storie inventate”.

Oggi Alexa Melton continua a concentrarsi sulla propria carriera nel golf professionistico, mentre Pulisic è impegnato con il calcio e i Mondiali 2026. Due percorsi diversi che si sono separati dopo una storia importante.

E se le accuse di tradimento sono state ritirate, resta la sensazione che dietro la fine della loro relazione ci sia stata semplicemente la difficoltà di conciliare due carriere decisamente impegnative.