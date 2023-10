Fonte: IPA Hailey Bieber, 10 look che hanno fatto la storia: tra casual e sensualità

Ne abbiamo sentite moltissime su Justin Bieber e Hailey Baldwin, coppia che è stata sulla bocca di tutti fin dall’inizio della loro relazione. Dall’estate del 2018, quando i due hanno detto al mondo di essere una coppia, passando per l’annuncio del matrimonio pochi mesi dopo, i fan erano sempre stati molto scettici, complice, forse, la rottura con la ex storica Selena Gomez. A cinque anni dal loro matrimonio, Justin e Hailey Bieber sono invece una coppia super affiatata e più innamorata che mai. Il bel cantante ha infatti voluto festeggiare il loro anniversario commissionando un dolcissimo e particolare regalo per la sua bella Hailey.

Justin Bieber celebra il suo amore con un regalo particolare

Non è un segreto che Justin Bieber sia un inguaribile romantico: lo sappiamo dai testi delle sue canzoni che ci hanno fatto sognare, ma anche dai gesti d’amore che spesso riserva alla sua bella Hailey. Anche questa volta, il bel cantante di What do you mean non si è risparmiato, regalandole un’opera d’arte personalizzata che racchiude tutto il loro amore. Justin ha trasformato un messaggio ricevuto dalla moglie in un quadro vignetta. Una vera opera d’arte realizzata da Idiot Box Art, che ha creato l’artwork riportando le parole di Hailey Bieber inviate al marito probabilmente durante un periodo di distanza. “Mi manchi. Mi manca il tuo sorriso, mi manca la tua risata, mi mancano i tuoi abbracci, mi mancano i tuoi baci, mi mancano i tuoi scherzi, mi manca fare l’amore, mi manca essere fra le tue braccia”.

Un regalo stupendo, che racconta quanto un amore possa essere forte e duraturo nonostante la distanza e le piccole difficoltà quotidiane a cui ogni coppia può andare incontro, se sempre accudito e coltivato. La spiegazione di quest’opera arriva proprio dagli artisti, che sul loro profilo Instagram hanno mostrato i “dietro le quinte” ringraziando il cantante per la fiducia. “È importante mostrare ai tuoi cari che sono amati. Justin Bieber ci ha contattato di recente per commissionare un regalo per sua moglie Hailey. Abbiamo realizzato alcuni fumetti in passato, ma questa idea era così unica e premurosa, un thread di messaggi di testo tra lui e sua moglie. Come sempre, è un piacere e grazie per aver fiducia in noi per un pezzo così speciale”.

La storia d’amore tra Justin e Hailey Bieber

Un amore nato ufficialmente nel 2018, ma che pareva essere scritto nel destino. Justin Bieber e Hailey si sono conosciuti da molto piccoli, quando nel 2009 il padre di Hailey, Stephen, fratello dell’attore Alec Baldwin, li ha presentati. Dopo vari rumors su una loro possibile relazione nel 2016, Justin si riavvicina alla fidanzata storica Selena Gomez. Nel 2018, però il cantate e la modella si rincontrano: una storia d’amore folle, che brucia le tappe. A luglio i due raccontano ufficialmente di essere fidanzati scatenando i fan, soprattutto quelli di Selena, che non concepiscono la scelta del cantante. Ma Justin e Hailey, sicuri del loro amore, non danno peso alle critiche, e settembre 2018 convolano a nozze con un’intima cerimonia privata in comune a New York. A distanza di 5 anni dal loro matrimonio, i due sono ancora innamoratissimi e non perdono occasione di dimostrarlo sui social con docilissime dediche.