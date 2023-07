Hailey Bieber, look imperdonabile al matrimonio di un’amica: sbaglia proprio tutto

Fonte: ANSA/IPA Matrimoni vip, chi si sposa nel 2023

L’etichetta relativa ai matrimoni è complessa. Le regole dettate dal galateo sul look adatto agli invitati sono parecchie: niente piedi nudi, cappello di giorno, nero solo in città e ancora e ancora… I cavilli sono così tanti che sbagliare è quasi scontato. Ci sono alcuni errori, però, davvero imperdonabili. Del più grave, si è macchiata Hailey Bieber.

L’influencer modella moglie di Justin, si è presentata al matrimonio di un’amica con un bellissimo, sensuale e alla moda abito. Un look moderno e che le donava davvero, ma con un grande, gravissimo ma: l’abito era praticamente bianco. Non abbiamo notizie sulle reazioni della sposa, ma i follower di Bieber hanno bacchettato a dovere la colpevole.

Hailey Bieber, in bianco al matrimonio di un’altra

Hailey Bieber è tra le più fashion di Instagram. I suoi look seguono la moda e, spesso, la dettano: la signora Bieber non manca mai di sfoggiare l’accessorio must have del momento o di indossare lo stilista più in voga. Il suo è uno stile impeccabile, ma adesso è arrivato lo scivolone, ed è davvero imperdonabile. Tra gli invitati alle nozze di Stephanie Sheperd, ex assistente personale di Kim Kardashian (tanti i vip presenti, compresa la neomamma Naomi Campbell), Hailey ha scelto un abito più adatto alla sposa che a una sua amica.

Si tratta di un sensuale abito del brand Fancy Club – dal costo di 415 euro -, a maniche lunghe, con collo alto e un vertiginoso scollo a oblò sulla schiena nuda che si apre fino ai fianchi. La gonna è ampia e l’orlo sfiora terra, nascondendo le belle scarpe alla moda: un paio di Laguna Slipper Mules di Femme LA – 199 euro il loro costo. Di diamanti gli orecchini pendenti, al braccio la rarissima Mini Jolie di Bottega Veneta, in color acquamarina, in tinta con il make-up occhi. I capelli sono lisci, con un semplice e raffinato caschetto.

Insomma, sarebbe tutto perfetto, non fosse che il bell’abito è bianco. Sul web, si dice che il colore reale sia in realtà un baby blue, ma anche fosse, la tonalità è decisamente troppo chiara. Nelle foto sembra bianco e non è ammesso rovinare così le foto alla sposa. “Sei senza modi. Priva di classe”: fioccano le accuse da parte dei follower su Instagram; “È così irrispettoso indossare il bianco a un matrimonio, faresti di tutto per attirare l’attenzione” e ancora: “Ragazza, non si indossa il bianco a un matrimonio!”.

Perché non ci si veste di bianco ai matrimoni

Perché non ci si veste di bianco ai matrimoni? La risposta è scontata. Il bianco è (di norma) il colore riservato alla sposa e nessuno deve permettersi di rubarle la scena. Se col tempo il galateo si è ammorbidito, concedendo alle invitate di osare, ad esempio, con un tailleur pantalone color crema, gli abiti lunghi da sera lunghi e candidi sono ancora un tabù alle nozze altrui. D’altronde, chi si sentirebbe a suo agio a essere scambiata per la sposa a un matrimonio che non è il proprio? Esclusa Hailey Bieber si intende…

Per lo stesso motivo, è consigliabile anche evitare il panna, il beige, il crema e il nude. Al giorno d’oggi, le spose spaziano liberamente tra le varie tonalità, perciò meglio non rischiare di indossare lo stesso colore dell’indiscussa reginetta della festa. E a proposito di colori da evitare ai matrimoni, meglio lasciar perdere il nero, che è invece il colore dei funerali. Colore associato alle celebrazioni dei defunti è anche il viola, anch’esso da evitare. Così come il rosso, troppo accesso e vistoso e, nella tradizione popolare, considerato il colore dell’amante dello sposo.