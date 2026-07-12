Martina Miliddi in vacanza con l’abito bianco e i sandali: il look “spettinato” super estivo

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Martina Miliddi

Domenica 19 luglio Affari Tuoi inizierà la meritata pausa estiva, ma Martina Miliddi ha già iniziato le proprie vacanze. Tra un impegno e l’altro, la ballerina si è concessa una piacevole gitarella a Londra, dove ha sfoggiato dei look decisamente degni di nota. E se è difficile prendere spunto dai suoi outfit più audaci, il romantico abito bianco è tutto da copiare, perfetto per sopravvivere al caldo senza rinunciare alla femminilità.

Martina Miliddi non è mai stata così romantica

Martina Miliddi è molto attiva sui social, dove non manca di condividere con i propri numerosi follower i traguardi professionali e i momenti più emozionanti della sua vita personale. Nelle ultime settimane, la ballerina di Affari Tuoi si è divertita a pubblicare le prime foto dalle vacanze che anticipano le vere ferie che partiranno a fine mese con lo stop estivo della trasmissione Rai. Martina è volata a Londra e, nonostante il caldo torrido, non ha rinunciato allo stile.

Tra i suoi look più belli, il più recente, ad alto tasso di romanticismo. La danzatrice è splendida nel morbido abito bianco in stile cottage core, così come dettato dalle ultime tendenze. Si tratta di un vestito che, pur senza esagerare, mette in risalto le forme, con arricciatura sul seno e fascia a segnare il punto vita. Mentre la gonna si apre giocosa in un’ampia ruota che sfiora le caviglie. Il tessuto è semplice, ma ci sono piccoli dettagli che fanno la differenza, dai ricami sulle spalline alle balze dell’orlo, fino alla profonda scollatura sulla schiena.

Martina armonizza l’abito da bambolina con un look un po’ spettinato e molto casual. Niente scarpette col tacco, ma un paio di comodissime ciabattine nude, per scorrazzare per la città senza preoccuparsi del male ai piedi. I capelli sono lasciati morbidi e ribelli, il make-up è naturalissimo, quasi assente. Ed è perfetto così, perché chi ha voglia di truccarsi in vacanza… Insomma, la ballerina più popolare della tv ci regala un outfit facilmente replicabile, che sta bene a tutte e che si adatta a qualsiasi tipo di viaggio, dalla gita in città alla fuga in campagna.

Il cottage core è lo stile perfetto per le vacanze

L’abito di Martina Miliddi rientra a pieno nello stile cottage core, esploso ormai da qualche anno ma ancora in voga. Un’estetica che piace perché ci fa sentire sempre in vacanza. Il cottage core è fatto di abiti in sangallo, voluminose sottogonne, maniche a palloncino e fiori tra i capelli. Ma anche trench come quelli che indossava la Regina Elisabetta e stivali da giardino. Abiti che ci fanno sognare di non essere in mezzo al cemento urbano, ma di star vivendo una vita tranquilla tra un campo di grano e uno di girasoli.

E per chi non se la sente di vestirsi come una delle protagoniste de La casa nella prateria, nessuna paura. Lo stile cottage core può sempre essere smorzato, basta ad esempio abbinare la camicia a quadretti dal grande colletto a un paio di boyfriend jeans o contrapporre all’abitino bianco un paio di sandali in pelle dall’animo rock.