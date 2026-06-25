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ANSA

Ingrid Alexandra di Norvegia ha trascorso una giornata decisamente diversa dal solito, ben distante da protocolli e cerimonie. Si è immersa in natura, circondandosi di bambini e ragazzi. Il tutto durante la sua visita a Camp Hudøy, il celebre campo estivo affacciato sul Tønsbergfjord.

La Principessa, erede al trono di Norvegia, ha regalato sorrisi e tanta spontaneità ai presenti. Ad accoglierla, ben 420 ragazzi in vacanza, con i quali ha condiviso le attività tipiche di una giornata al campo. Le immagini diffuse raccontano una Principessa sorridente e alla mano, perfettamente a suo agio tra giochi gite in barca e momento di pura allegria. Un lato semplice e genuino, quello mostrato, che ha ulteriormente conquistato i suoi fan.

Una giornata speciale al campo estivo

Camp Hudøy è una storica colonia estiva norvegese, meta ogni anno di centinaia di bambini. La visita di Ingrid Alexandra ha reso la giornata indimenticabile per i piccoli ospiti, che hanno potuto trascorrere del tempo con la futura regina in un contesto atipico per un’erede al trono.

Nelle foto la si vede salire su una barca gonfiabile con motore, dotata di giubbotto di salvataggio, e persino a bordo di un quad, in sella accanto a un istruttore. Momenti di puro divertimento, lontani dall’etichetta di corte.

Il programma della giornata è stato ricco di attività all’aria aperta. Tra i momenti più simpatici di certo la pesca ai granchi. In uno scatto la Principessa mostra orgogliosa un granchio appena pescato, circondata dalla curiosità dei presenti, con una bandiera arcobaleno a fare da sfondo.

Non sono mancati i canti tutti insieme e le visite alle cabine del campo, dove Ingrid si è intrattenuta con i ragazzi, accovacciandosi accanto ai più piccoli vicino all’acqua per osservare reti e secchielli. Un’immagine tenera, che restituisce il volto più autentico della giovane reale.

Il look semplice della Principessa

Anche nello stile, Ingrid Alexandra ha scelto la via della naturalezza. Niente abiti da cerimonia, ma un fresco top di pizzo bianco con dettagli traforati, pantaloni scuri e occhiali da sole appoggiati tra i capelli. Un look estivo e rilassato, impreziosito da qualche anello, perfetto per una giornata di mare e attività.

Giornate come quella a Camp Hudøy mostrano una giovane vicina alla gente e alle nuove generazioni. Un modo per costruire fin da ora quel legame con il popolo che sarà fondamentale nel suo futuro ruolo istituzionale.