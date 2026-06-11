Mondiali di calcio 2026, i sette stadi più belli da Monterrey a Los Angeles

L'involucro esterno adotta un linguaggio scultoreo con facciate ispirate alle ali di un falco: lo stadio degli Atlanta Falcons ospiterà una semifinale dei Mondiali 2026

Quello di Atlanta si ispira al Pantheon di Roma, quello di Vancouver ha il tetto retrattile più grande al mondo e l’Azteca, tempio del calcio fin dalla semifinale Italia-Germania 4 a 3 del 1970, oggi è un trionfo di tecnologia e schermi a LED. I Mondiali di calcio 2026, che si svolgono in Canada, Stati Uniti e Messico, hanno messo in campo 16 stadi, in gran parte ristrutturati e disegnati da grandi architetti. Abbiamo scelto i più straordinari, da Monterrey a Vancouver.

Stadio BBVA, Monterrey, Messico

Soprannominato “El Gigante de Acero”, lo stadio BBVA a Monterrey è uno degli impianti più moderni dei Mondiali, inaugurato nel 2015 e firmato dallo studio Populous. Il suo design esterno – un’armatura metallica autoportante rivestita in pannelli di alluminio – dà vita a una silhouette asimmetrica, fluida e rigonfia che, abbassandosi progressivamente verso sud, favorisce la ventilazione naturale e incornicia la maestosa vetta del monte Cerro de la Silla, regalando inquadrature mozzafiato direttamente dagli spalti. Con oltre 53 mila posti e più di 300 suite di lusso, offre agli spettatori una vicinanza al campo ridotta al minimo consentito.

Estadio Azteca, Città del Messico, Messico

Sede della partita inaugurale dei Mondiali 2026, l’Estadio Azteca è uno dei templi sacri del calcio mondiale. Tra le sue gradinate sono accadute alcune delle pagine più leggendarie della storia del gioco: nel 1970 ospitò la semifinale Italia-Germania 4-3, ancora oggi considerata “la partita del secolo”, e nel 1986 la finale tra Argentina e Inghilterra, immortalata dal gol di Maradona con la mano de Dios – e dal secondo, sublime, segnato dribblando mezza squadra avversaria.

La struttura, vertice dell’architettura brutalista messicana, è definita da uno scheletro di cemento armato e acciaio a vista, lasciato non verniciato per celebrarne l’anima grezza e scultorea. In occasione dei Mondiali 2026, lo stadio è stato oggetto di un imponente restyling: presenta un’estetica digitalizzata con migliaia di schermi LED sulla facciata esterna e nuovi standard di sostenibilità grazie a pannelli fotovoltaici.

AT&T Stadium, Dallas, USA

Lo stadio più capiente dei Mondiali, con i suoi 94 mila posti e una visibilità totale da ogni seduta grazie all’assenza di colonne portanti. L’AT&T Stadium di Arlington è un capolavoro di avanguardia ingegneristica: l’intera struttura è sorretta dagli archi d’acciaio a campata unica più lunghi al mondo. Il design fluido tra interno e esterno è garantito da enormi pareti di vetro e porte scorrevoli che, aprendosi in pochi minuti, collegano il campo da gioco alle grandi piazze esterne. A coronare l’architettura, un tetto retrattile in materiale traslucido e un enorme maxischermo sospeso al centro.

Levi’s Stadium, Bay Area, USA

Nel cuore della Silicon Valley, la sede dei San Francisco 49ers ridefinisce l’esperienza sportiva in chiave ecologica. Accanto alle tribune, in gran parte scoperte e aperte verso il panorama californiano, si trova la Suite Tower: un blocco verticale asimmetrico che ottimizza l’ombra lasciando il resto della struttura arioso. Il fulcro del design green è il tetto verde di oltre 2000 metri quadrati che ospita un orto biologico per rifornire i ristoranti interni. L’arena è connessa al tessuto urbano grazie a una trama di passerelle aperte che esaltano trasparenza e luce naturale.

BC Place, Vancouver, Canada

Il BC Place di Vancouver, nato negli anni Ottanta, è diventato una delle icone più spettacolari dello skyline dopo l’intervento di rigenerazione curato dallo studio Stantec. Il fulcro del suo design è il tetto retrattile più grande al mondo, sorretto da 36 maestosi alberi d’acciaio disposti lungo il perimetro. Il meccanismo di apertura è un capolavoro visivo: la membrana flessibile centrale si sgonfia e si ritrae radialmente, scomparendo all’interno di un maxischermo sospeso sopra il centro del campo. Di notte, la facciata si trasforma in un’opera d’arte urbana dinamica grazie a un sistema di luci LED che animano l’involucro con infinite combinazioni di colori.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA

La sede degli Atlanta Falcons e dell’Atlanta United è, a differenza degli altri impianti statunitensi, collocata nel centro della città. Lo stadio, che ospiterà otto partite tra cui una semifinale, dovrà adottare un nome generico per il periodo dei Mondiali, poiché il regolamento vieta l’uso di nomi sponsorizzati. Ispirato al Pantheon di Roma, presenta un’apertura circolare al centro della copertura per l’ingresso della luce naturale, mentre l’involucro esterno adotta un linguaggio spigoloso e scultoreo con facciate ispirate alle ali di un falco.

SoFi Stadium, Los Angeles, USA

Concepito dallo studio HKS Architects, il SoFi Stadium di Inglewood ha ridefinito i confini dell’architettura sportiva configurandosi come il primo vero stadio “indoor-outdoor” del mondo. Lo stadio e la piazza pedonale adiacente sono coperti da un’enorme piastra semitrasparente di oltre 90 mila metri quadrati, sorretta da 37 colonne antisismiche. Il campo si trova a 30 metri sotto il livello del suolo, a causa delle restrizioni dovute alla vicinanza con l’aeroporto di Los Angeles. Inaugurata nel 2020, è l’arena più tecnologicamente avanzata dei Mondiali 2026 – e la più costosa, con la spesa record di 5,5 miliardi di dollari – grazie anche al suo maxischermo a forma ovoidale sospeso al soffitto.