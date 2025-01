Carlo Conti: “Mia moglie? Ho fatto il ragazzaccio”. E ha seguito il consiglio della Clerici

Fonte: IPA Carlo Conti con la moglie Francesca Vaccaro

Siamo abituati a vederlo sempre impeccabile e professionale in tv ma in realtà anche Carlo Conti ha avuto i suoi problemi di cuore. O forse dovremmo dire di “dongiovannite”, come l’ha definita qualche anno fa lo stesso conduttore Rai. Il direttore artistico di Sanremo 2025 è felicemente sposato con Francesca Vaccaro dal 2012 ma arrivare al matrimonio con la creativa è stato tutt’altro che semplice. Basti pensare che Conti l’ha prima mollata e poi ci ha ripensato decidendo di fare un passo indietro. Fino a seguire un prezioso consiglio dell’amica e collega Antonella Clerici.

Carlo Conti separato dalla moglie prima del matrimonio

Carlo Conti è sposato dal 2012 con Francesca Vaccaro, ex costumista Rai che oggi è impegnata come direttrice creativa di un brand sostenibile che ha sede in Toscana. I due si sono conosciuti dietro le quinte nei primi anni Duemila, quando il presentatore era al timone di Domenica In. Dopo poco tempo però la relazione è giunta al termine. Conti ha iniziato a frequentare la soubrette Roberta Morise ma dopo quattro anni anche questa liaison è finita.

Carletto è così tornato tra le braccia di Francesca, che ha in seguito sposato. Il diretto interessato ne ha parlato di recente in un’intervista al podcast di Gianluca Gazzoli BSMT. “Francesca l’avevo già conosciuta ai tempi di Domenica In, poi ho fatto il ragazzaccio. Poi ho detto basta e per fortuna lei era ancora lì ad spettare. – ha raccontato Conti – Mi ha dato un ottimo consiglio Antonella Clerici: “Ora basta, le porti il brillozzo e le dici ti sposo”. Ha avuto ragione perché se non l’avessi fatto così, non sarebbero successe tante altre cose belle”.

Un consiglio, quello della Clerici, che ha spinto Conti a cambiare radicalmente vita. In una vecchia intervista al Corriere della Sera, lo stesso Carlo aveva confidato di aver “sofferto per tanto tempo, fino a prima del matrimonio, di dongiovannite. La mia è una grande forma di amore per le donne, credo nasca dalla figura fortissima di mia mamma per cui nutro grandissima stima e ammirazione, per i suoi sacrifici, per le sue difficoltà. Mio babbo è morto che avevo 18 mesi e lei mi ha fatto da babbo e da mamma, ha dedicato la sua vita a tirarmi su al meglio, il suo sogno era il posto fisso”.

Per gli amici storici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello Carlo Conti era “l’Alberto Sordi del gruppo, quello che non si sarebbe mai sposato. Quando ho parlato di matrimonio non ci credeva nessuno dei due. Io non avevo mai convissuto prima, mai nemmeno uno spazzolino da denti in più a casa mia. Leonardo invece si fidanza e dopo cinque minuti va a convivere; Giorgio aspetta al massimo due mesi. Io ero il solitario, quello che stava bene da solo”.

Fonte: IPA

Chi è la moglie di Carlo Conti e che lavoro fa

Classe 1972, Francesca Vaccaro è un’ex costumista della Rai, divenuta poi stilista. Attualmente è la direttrice creativa di un marchio di abbigliamento di lusso ecosostenibile, COUTŪ, che ha sede in Toscana, con tanto di boutique dedicata a Firenze. Tra i capi di successo del brand quelli che riprendono le pellicce di pelo animale, per morbidezza e aspetto, ma che sono realizzate con tessuti sostenibili.

Il matrimonio con Carlo Conti è stato celebrato il 16 giugno 2012 nella Pieve di Sant’Andrea a Cercina, sulle colline intorno a Firenze, davanti a molti invitati vip tra cui la già citata Antonella Clerici. Nel 2014 è nato l’unico figlio della coppia, Matteo.