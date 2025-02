Che fine ha fatto Francesca Senette: ora insegna yoga

Fonte: IPA Francesca Senette

Il percorso di trasformazione di Francesca Senette, ex volto noto della televisione italiana, è un viaggio che l’ha portata dal mondo scintillante del piccolo schermo alla ricerca di un equilibrio interiore attraverso lo yoga. Tra successi, crolli improvvisi e rinascite personali, la sua storia è il ritratto di una donna che ha saputo reinventarsi senza rimpianti. Di questa evoluzione ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, raccontando le sfide e le scelte che l’hanno portata a cambiare vita.

Una vita sotto i riflettori e l’addio improvviso

Per anni, Francesca Senette ha vissuto come una regina dei riflettori, immersa tra studi televisivi, eventi mondani e una routine che sembrava scritta da un copione patinato. La giornata, racconta al Corriere, iniziava con la colazione, accompagnava la figlia all’asilo e poi l’autista la portava tra palestra, redazione, trucco, diretta, serate ed eventi. Durante il suo compleanno, la portineria si riempiva di regali. Poi, improvvisamente, il sipario si è chiuso. Il passaggio dalla frenesia televisiva a un’inaspettata calma non è stato semplice, trasformandosi in un vero banco di prova.

L’uscita dalla televisione non è stata una scelta ragionata, ma un colpo a freddo che l’ha lasciata spiazzata. Mentre era intenta a organizzare un compleanno di famiglia, una telefonata inaspettata le ha comunicato la sua esclusione dalla Rai. Una notizia che l’ha colpita senza preavviso, portandola a sentirsi una pedina in un gioco più grande di lei.

Avrebbe potuto reagire con forza, trascinando la questione nelle aule di tribunale, ma ha preferito lasciar perdere, consapevole di non poter cambiare il sistema. In quei giorni difficili, il marito è stato il suo punto fermo, aiutandola a ritrovare un equilibrio in un momento di totale incertezza.

Il suo ingresso nel mondo della televisione è stato segnato dall’intuito di Silvio Berlusconi, che notandola in un servizio giornalistico su Umberto Bossi e la Lega Nord, ha deciso di puntare su di lei. Nei corridoi, raccontano, Berlusconi amava sottolineare di averla scoperta personalmente.

Il passato difficile e l’amore

Oltre alla carriera, Francesca Senette ha ripercorso un periodo segnato da una relazione tossica. Un tempo in cui la gelosia veniva confusa con l’amore e la violenza rimaneva un segreto da nascondere. L’università è stata la sua ancora di salvezza, un trampolino che l’ha portata fuori da quella spirale. Quando ha incontrato Marcello, il suo attuale marito, le ferite del passato si sono fatte sentire, manifestandosi anche nei sogni. Con il tempo, racconta, ha trovato un equilibrio.

Lo yoga come rinascita

Col tempo, lo yoga è diventato più di una semplice disciplina. Durante la pandemia, ha iniziato a condividere lezioni online, ripresa dalla figlia, e a fine emergenza, le richieste per continuare sono arrivate numerose. Il punto di svolta è stato il Cancer Survivors Day, quando ha guidato una lezione di fronte a centinaia di persone in Piazza Duomo, un momento che l’ha riempita di emozione.

Oggi, lo yoga è il suo mondo e tra le tante posizioni, predilige quella sulla testa. Un’inversione che le permette di vedere tutto da un’altra prospettiva e che, in fondo, rappresenta perfettamente il suo percorso.

Lasciare la televisione e reinventarsi non è stato solo un cambiamento professionale, ma anche personale. La sua nuova vita ha sorpreso molti, compresi i genitori, che inizialmente hanno faticato a comprendere la sua scelta.

Oggi Francesca Senette ha costruito una carriera basata sul benessere e sull’insegnamento dello yoga. Parla a un pubblico selezionato, costruendo un legame con le sue allieve. Se tornasse in televisione, lo farebbe solo per parlare di ciò che ama davvero: yoga e benessere. Un nuovo capitolo, scritto con consapevolezza e determinazione.