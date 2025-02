Francesca Fialdini e quel figlio da adottare: commozione a Da noi…a ruota libera

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Un momento di commozione a Da noi…a ruota libera per Francesca Fialdini. È accaduto durante l’intervista a Loredana Errore, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi oggi concorrente a Ora o mai più di Marco Liorni dopo un tragico incidente stradale che ha cambiato la sua vita.

Com’è noto la cantante nata in Romania è stata adottata da una famiglia di Agrigento e nello studio del programma Rai è stata raggiunta dai suoi genitori adottivi: una vicenda che ha profondamente toccato la Fialdini, che da tempo ha a cuore il tema dell’adozione e ad oggi non è ancora riuscita a diventare madre.

Francesca Fialdini parla dell’adozione di Loredana Errore e si commuove

Francesca Fialdini ha accolto a Da noi… a ruota libera Loredana Errore. Durante l’intervista si è parlato del percorso artistico della cantante ma anche del grave incidente in cui è rimasta coinvolta qualche anno fa e in cui ha rischiato la paralisi. Poi una toccante lettera dei suoi genitori adottivi, Michele e Provvidenza (detta Enza), che le hanno fatto una sorpresa in studio.

“Ci tenevo che venissero anche loro”, ha ammesso la Fialdini in seguito all’ingresso della coppia. E dopo che ha chiamato la signora Enza, Loredana l’ha corretta: “Lei si chiama Provvidenza, ci tengo che la chiami così perché ha provveduto alla mia esistenza nel vero senso della parola, dal primo momento fino all’ultimo, nel bene e nel male. In tutto”.

Francesca ha dunque ricordato la storia dei genitori di Loredana Errore, “una giovane coppia che voleva dei figli ma che non arrivavano e per questo desiderava adottare. Bellissimo nella lettera quando dite che quando “il nostro sguardo ha incrociato quello di questa bambina abbiamo capito che era Loredana”.

Subito dopo la Fialdini si è interrotta per poi riprendere, con voce spezzata e gli occhi pieni di lacrime: “Credo che rendere più facili le adozioni dovrebbe essere un dovere morale di questo Paese per tanti bambini che aspettano una famiglia”.

Francesca Fialdini vuole adottare un bambino

Un’affermazione diretta ma profonda, che è arrivata dritta al cuore dei telespettatori e soprattutto di chi, come la Fialdini, non riesce ad adottare a causa della burocrazia che impedisce ai più un percorso del genere. Un messaggio potente su un argomento di cui si parla ancora troppo poco.

L’adozione è da sempre un tema che sta molto a cuore a Francesca: la conduttrice e giornalista vorrebbe diventare mamma ma al momento non può poiché è single. Più volte ha parlato di questo sogno che, purtroppo, non è ancora riuscita a realizzare.

La 45enne non ha mai vissuto la maternità come un traguardo assoluto per essere donna ma non esclude di certo un ruolo del genere nella sua vita, dove troverebbe benissimo spazio un piccolo (o una piccola) bisognoso di cure.

“Vorrei tanto essere una mamma adottiva, ma in Italia non è previsto per chi è single e questo malgrado i tantissimi nuclei monogenitoriali. Sono molte le donne realizzate nel lavoro che vorrebbero e non possono. C’è molta ipocrisia su questo argomento”, ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa.