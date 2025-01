Cecilia Sala, chi sono i genitori della giornalista

Cecilia Sala, giornalista italiana, è detenuta in Iran. Chi sono i suoi genitori, Elisabetta Vernoni e Renato Sala che hanno chiesto silenzio stampa per favorire il suo rilascio

Fonte: IPA Cecilia Sala

Cecilia Sala, la giovane giornalista italiana detenuta in Iran, è al centro di una vicenda delicata che tiene col fiato sospeso il Paese. I suoi genitori, Elisabetta Vernoni e Renato Sala, hanno chiesto il silenzio stampa per tutelare la riservatezza necessaria a favorire una soluzione.

Due figure lontane dai riflettori, ma di grande spessore umano e professionale, che oggi si trovano unite nel proteggere e supportare la loro figlia in un momento così difficile.

La mamma di Cecilia Sala: Elisabetta Vernoni

Elisabetta Vernoni è una figura che si distingue per la sua professionalità e il suo spirito combattivo. Piemontese di nascita e romana d’adozione, si è laureata in Filosofia a Milano, costruendo una carriera solida nel settore delle risorse umane.

Ha ricoperto ruoli di grande rilievo, come quello di direttrice delle risorse umane per FM Logistic e responsabile dello sviluppo manageriale in Kraft Foods Italia. Un percorso che evidenzia la sua capacità di combinare competenze strategiche e una visione umana del lavoro.

Oltre alla carriera, Elisabetta è anche un’attivista per l’ambiente, esprimendo un impegno personale verso le cause sociali. Durante questi giorni difficili, ha mostrato una compostezza straordinaria, definendosi “un soldato” accanto alla figlia.

“Non piango, non frigno e non chiedo tempi” ha dichiarato, mostrando una determinazione che ispira. Tuttavia, il lato materno emerge nella sua preoccupazione per le condizioni di Cecilia, come quando ha chiesto: “Ha un cuscino pulito su cui appoggiare la testa?”. Una domanda che rivela l’angoscia di una madre davanti all’impossibilità di confortare la propria figlia.

Renato Sala, il padre della giornalista

Renato Sala, padre di Cecilia, è un importante manager del settore bancario, con un curriculum che testimonia la sua eccellenza nel campo della finanza.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha intrapreso una carriera che lo ha portato a rivestire ruoli di alto profilo, come quello di senior advisor per l’Italia di J.P. Morgan International Bank. Attualmente, è amministratore indipendente di Banca Monte dei Paschi di Siena, dove partecipa attivamente ai comitati per le nomine e le remunerazioni.

Renato Sala non è solo un uomo di finanza, ma anche un filantropo. È tra i soci fondatori del Canova Club di Milano, un’iniziativa che riunisce professionisti e imprenditori per promuovere cultura, amicizia e solidarietà.

Questo lato umano di Sala emerge anche nella gestione della vicenda della figlia. In questi giorni difficili, ha rappresentato il collegamento tra Cecilia e l’opinione pubblica internazionale, lavorando instancabilmente per sollecitare attenzione sul caso.

Una famiglia unita di fronte alla prova più difficile

Elisabetta e Renato hanno fatto appello al silenzio stampa, sottolineando l’importanza di riservatezza e discrezione per facilitare il rilascio di Cecilia.

In una lettera inviata a Il Foglio, hanno scritto: “La situazione di nostra figlia è complicata e molto preoccupante. Per riportarla a casa sono necessari oltre agli sforzi delle autorità italiane anche riservatezza e discrezione”. Parole che mostrano non solo la loro preoccupazione, ma anche la loro fiducia nelle istituzioni.

La situazione di Cecilia: una questione delicata

Cecilia Sala, reporter de Il Foglio e di Chora Media, è detenuta dal 19 dicembre scorso nella prigione di Evin, a Teheran, accusata di aver violato le leggi della Repubblica islamica.

Questa struttura è tristemente nota per le sistematiche violazioni dei diritti umani. Secondo quanto riportato, Cecilia si trova in una “cella di punizione”, priva anche dei beni di prima necessità.

Nel frattempo, il governo italiano, in collaborazione con la diplomazia statunitense, è impegnato in trattative per il suo rilascio. L’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, ha chiesto garanzie affinché Cecilia possa ricevere generi essenziali, mentre si discute anche di possibili negoziati con l’Iran, tra cui l’ipotesi di uno scambio di prigionieri.