Cecilia Sala sarà ospite da Fazio a Che Tempo che fa: quando andrà in onda

Cecilia Sala, arrestata in Iran e liberata dopo ventuno giorni, racconta per la prima volta la sua esperienza a “Che tempo che fa” sul Nove

Fonte: IPA Cecilia Sala torna in tv ospite da Fazio

Cecilia Sala, giornalista romana conosciuta per i suoi reportage internazionali, torna sotto i riflettori con una presenza speciale. Sarà ospite di Fabio Fazio nella prossima puntata di Che Tempo che fa sul Nove, segno di un passaggio importante dopo il rientro in Italia. La notizia arriva dallo stesso conduttore, che l’ha condivisa sui social accompagnandola con un video dell’arrivo della reporter a Fiumicino.

Fazio ha scelto il personaggio più chiacchierato del momento, e il ritorno in televisione di Cecilia Sala è senza dubbio un appuntamento atteso. Dopo aver condiviso un primo resoconto attraverso il podcast, la giornalista potrà offrire ulteriori dettagli di questa dura esperienza, di come si è sentita e del lavoro che l’ha portata fino in Iran.

I giorni di isolamento nel carcere di Evin

Arrestata in Iran per presunte violazioni delle leggi locali, Cecilia Sala ha trascorso 3 settimane nel carcere di Evin. In un primo racconto affidato al podcast Stories, ha descritto l’importanza di piccoli momenti di sollievo. “Sono riuscita a ridere due volte: la prima quando ho visto il cielo, anche se c’erano telecamere e filo spinato. E poi quando c’era un uccellino che faceva un verso buffo. Il silenzio è un nemico in quel contesto”, ha raccontato.

ecilia Sala ha spiegato di essere stata prelevata mentre era impegnata nel suo lavoro. A bussare alla porta, inizialmente scambiati per personale delle pulizie, erano invece le autorità iraniane. Dopo averla condotta via, il tragitto percorso in auto le ha fatto capire che si trovava nel centro della città, all’interno di una struttura imponente. “Speravo fosse una questione rapida, ma dalle prime domande ho capito che non sarebbe stato così”, ha raccontato. Questi sono argomenti che senz’altro verranno sviscerati durante l’intervista da Fazio nella puntata di domenica 19 gennaio.

Cecilia Sala, le commoventi immagini dell’arrivo a Roma

L’otto gennaio ha segnato la fine di ventuno giorni di detenzione per Cecilia Sala. L’aeroporto di Fiumicino, e anche tutta Italia, ha visto momenti carichi di emozione: un abbraccio intenso con il compagno e collega del Post Daniele Raineri, la vicinanza dei genitori e l’accoglienza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tutto questo ha coronato un rientro reso possibile grazie all’intervento del capo dell’intelligence italiana, Giovanni Caravelli, che si è recato personalmente a Teheran.

I retroscena geopolitici dell’arresto

La vicenda di Cecilia Sala si intreccia con dinamiche internazionali. La giornalista si trovava in Iran con un regolare visto giornalistico, impegnata in nuove puntate del podcast Stories, quando è stata arrestata il 19 dicembre in un hotel a Teheran. Solo il 27 dicembre il ministero degli esteri italiano ha reso pubblica la notizia, confermando che l’ambasciatrice italiana aveva potuto incontrarla nella prigione di Evin.

L’arresto della reporter è avvenuto pochi giorni dopo quello di un ingegnere iraniano fermato a Milano su richiesta degli Stati Uniti. Questo dettaglio ha sollevato ipotesi su un possibile legame tra i due eventi. Non a caso, il 4 gennaio la Presidente Giorgia Meloni si è recata in Florida per un incontro con Donald Trump. Successivamente al rilascio di Sala, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha revocato la misura cautelare per l’ingegnere iraniano, che è stato rilasciato e ha fatto ritorno in patria.