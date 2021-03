Eugenia di York, primo compleanno da mamma: la felicità su Instagram

editato in: da

Nipote della Regina Elisabetta II e secondogenita dei Duchi di York Andrea e di Sarah Ferguson, la Principessa Eugenia è tra i membri più amati della Famiglia Reale britannica. Nata il 23 marzo del 1990, ha pertanto compiuto da poco 31 anni. Un evento importante, in cui ha ricevuto tanti messaggi di affetto e stima.

Il suo compleanno, però, quest’anno è stato veramente speciale per un motivo in particolare: è il suo primo in veste di mamma. E anche se non ha potuto festeggiare in grande, così come è già accaduto per la nascita del piccolo, August Philip Hawke, venuto al mondo il 9 febbraio e frutto dell’amore con il marito Jack Brooksbank, la Principessa non ha avuto nessuno motivo per provare amarezza o tristezza.

Per dimostrare tutta la felicità provata in occasione del suo compleanno, anzi, la Principessa Eugenia ha voluto condividere una dolcissima foto su Instagram. L’immagine la ritrae mentre guarda romanticamente negli occhi il suo Jack e tra le braccia stringe il piccolo August. La Principessa, elegantissima con un cerchietto colorato e un vestito dalla stampa animalier è semplicemente bellissima.

Al corredo del meraviglioso ritratto di famiglia, pochissime parole che lasciano trasparire tutta la gioia della nipote della Regina Elisabetta:

Grazie per il compleanno di ieri pieno di amore. Ho ricevuto il miglior regalo che potessi chiedere!!!

Niente sembra poter turbare la serenità della Principessa Eugenia, neanche le questioni che ultimamente stanno destando grandissima preoccupazione nella Famiglia Reale Britannica: dal recente ricovero del Principe Filippo, terminato solo circa una settimana fa, a l’intervista che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey indirizzando pesanti accuse ai membri della Royal Family e allo staff di Buckingham Palace.

D’altronde gli ultimi mesi sono stati veramente speciali per Eugenia, che non potrebbe essere più felice di così. Il 17 luglio ha assistito alle nozze di Beatrice di York, sua amatissima sorella, e poco dopo ha annunciato la sua gravidanza. Nonostante le difficoltà provocate dall’emergenza sanitaria, è riuscita a trascorrere il periodo che ha preceduto il parto con grande tranquillità. A febbraio, poi, la gioia più grande: la nascita di August.

Eugenia di York, sempre molto elegante e mite, riuscirà a trasmettere un po’ della sua serenità anche alla Famiglia Reale per affrontare le difficoltà sorte dopo le dure parole di Harry e Meghan?