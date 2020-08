Beatrice di York triste dopo le nozze: lontana dalla Regina e dalla sorella

editato in: da

Beatrice di York compie 32 anni: il legame con la Regina e la rivalità con Kate Middleton

Per Beatrice di York questa estate non si conclude nei migliori dei modi: secondo il tabloid Express, la Principessa non sarà in grado di unirsi alla sorella Eugenia in visita alla nonna, ovvero la Regina Elisabetta II.

Dopo essere stati in Italia e in Francia e per la loro luna di miele, Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi non potranno raggiungere la residenza reale a Balmoral, tenuta nella quale la famiglia reale britannica trascorre tutte le estati. Lo scorso 15 agosto infatti il governo francese ha imposto restrizioni ai turisti di ritorno dalla Francia, il che significa che la coppia non potrà lasciare la propria casa per due settimane.

I neo sposi hanno già dovuto rinunciare a un matrimonio tradizionale per via della situazione sanitaria mondiale e questa è l’ennesima disavventura che la Principessa e l’imprenditore italiano hanno dovuto affrontare. Come riportato da Express, una fonte vicina alla famiglia aveva dichiarato che i due ragazzi inizialmente non sarebbero voluti partire, per poi cambiare idea all’ultimo minuto:

Il matrimonio è stato organizzato in un paio di settimane e con il blocco la scelta delle destinazioni per la luna di miele è stata fortemente ridotta. All’ultimo minuto hanno deciso di fare le valigie e uscire. Sono una coppia molto semplice.

La luna di miele, purtroppo, si è conclusa con una brutta notizia per la Principessa, che è molto legata alla Regina Elisabetta. D’altronde, Beatrice ed Edoardo hanno fatto di tutto per far sì che la nonna Elisabetta fosse presente alle loro nozze. Una fonte, a tal proposito, ha riportato al The Sun che i due si sono voluti sposare prima che la Regina si recasse a Balmoral:

Erano ovviamente molto desiderosi che la regina venisse, quindi il matrimonio doveva avvenire prima che andasse a Balmoral.

Inoltre, Beatrice ha dimostrato di tenere particolarmente alla nonna, onorandola con un dolce gesto: la principessa, infatti, al suo matrimonio ha indossato il vestito Norman Hartnell della Regina come abito da sposa, oltre alla stessa tiara che indossava quando sposò il principe Filippo nel 1947.

Proprio per questo tenero affetto tra nonna e nipote, Beatrice sarebbe molto dispiaciuta all’idea di non passare le vacanze con la Regina. Purtroppo di lei alla tenuta di Balmoral non c’è traccia, mentre tutto il resto della famiglia si è riunita per passare le vacanze insieme.

Non a caso, la principessa Eugenia e suo marito Jack Brooksbank sono stati visti arrivare alla residenza scozzese della regina nei giorni scorsi, portando con loro un presente per la regina come da tradizione. Tra l’altro, le sorelle York sono famose per il loro amore per Balmoral, che in un documentario di ITV avevano descritto come il posto più bello della terra .