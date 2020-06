ll coraggio della Principessa Eugenia: mostra la sua cicatrice su Instagram

editato in: da

La Principessa Eugenia, secondogenita di Sarah Ferguson e del Principe Andrea, ha ancora una volta parlato di un problema che l’ha accompagnata per i primi anni della sua vita: la scoliosi. In occasione dell‘International Scoliosis Awareness Day caduto sabato 27 giugno, la moglie di Jack Brooksbank ha mostrato su Instagram – non avendo compiti ufficiali all’interno di The Firm può avere un account social personale – la cicatrice dell’operazione alla schiena a cui è stata sottoposta quando aveva 12 anni.

Nella caption del post, che ha ricevuto numerosi commenti e like, la Principessa, che lavora come associate director della galleria d’arte londinese Hauser & Wirth, ha incoraggiato le persone che hanno vissuto un’esperienza simile alla sua a condividere le immagini delle proprie cicatrici senza paura. Per rendere più incisivo questo appello, ha invitato i follower a taggarla nelle immagini delle Stories e si è detta pronta a condividerle.

Come sopra accennato, non è certo la prima volta che la figlia di Sarah Ferguson parla di questa parentesi della sua storia personale. La narrazione della sua scoliosi ha visto l’apice il giorno del matrimonio quando, con indosso un abito firmato da Peter Pilotto e con accanto a sé il padre come prevede la tradizione, ha percorso la scalinata della cattedrale di St. George mostrando al mondo la parte superiore della schiena attraversata dalla cicatrice, imperituro ricordo della delicata operazione di tanti anni prima.

Ai tempi – il matrimonio tra Eugenia e Jack è stato celebrato il 12 ottobre 2018 dopo otto anni di relazione – un comunicato del portavoce ufficiale della Royal Family rivelò che lo scollo sul retro del vestito era stata una precisa richiesta della Principessa. Intervistata dalle telecamere di ITV poco prima del gran giorno, Eugenia stessa parlò della decisione di mostrare la cicatrice dell’intervento alla schiena come di un modo per ringraziare i chirurghi che l’hanno eseguito, professionisti del Royal National Orthopaedic Hospital di Londra.

A poco meno di due anni dalle sue nozze, la sorella minore di Beatrice di York ha trovato un’altra meravigliosa occasione per sottolineare l’importanza di portare con serenità e orgoglio le proprie cicatrici (nel 2018 affermò di voler lanciare un messaggio ai giovani che stavano vivendo un momento difficile come quello attraversato da lei durante l’infanzia). Il post, ribadiamo, ha colto nel segno, restituendo al mondo l’immagine di una Principessa forte, una donna che non ha paura di raccontare anche i tratti più difficili del suo percorso.