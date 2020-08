Beatrice di York, romantica luna di miele in Italia con Edoardo Mapelli Mozzi

editato in: da

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi sposi: matrimonio segreto

L’Italia rappresenta, per Beatrice di York, un posto veramente speciale. La Principessa, nipote della Regina Elisabetta, ha infatti dimostrato più volte di essere profondamente attratta dal Belpaese, di cui è originario anche il neo-marito Edoardo Mapelli Mozzi. Ed è proprio per questo, probabilmente, che l’ha scelto come meta per il suo viaggio di nozze.

A circa un mese dal matrimonio, avvenuto il 19 luglio 2020, Beatrice di York sta godendo di una luna di miele da favola tutta italiana. Insieme al marito Edoardo ha deciso di recarsi ad Amalfi per riposarsi e ricaricare le energie. D’altronde, per lei, arrivare alle nozze non è stato affatto facile.

La data per il lieto evento, infatti, è stata cambiata per ben due volte: inizialmente per alcune polemiche che hanno investito il padre, il Principe Andrea, e poi a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero. Ha, perciò, dovuto rinunciare a grandi ricevimenti e optare per una celebrazione avvenuta in segreto, alla presenza di poche persone, tra cui la Regina Elisabetta, il Principe Filippo e i suoi genitori. Grandi assenti William e Kate Middleton e Harry e Meghan Markle.

Ciò a cui Beatrice non ha voluto rinunciare, però, è stato il viaggio di nozze nella sua amata Costiera Amalfitana. Un luogo molto significativo per la coppia di neosposi: a Positano, la scorsa estate, il Conte Mapelli Mozzi ha chiesto la mano della sua amata.

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi ad Amalfi, come ha mostrato il settimanale Chi, non sono soli. Con loro c’è anche il piccolo Christopher, figlio di quattro anni che il Conte ha avuto da una precedente relazione, e la sua babysitter.

Insomma, i novelli sposi hanno ribadito, con questa scelta, ancora una volta l’affetto che provano per il Paese che ha dato i natali a Mapelli Mozzi. Una decisione che alimenta ancora di più le voci che vorrebbero la Principessa Beatrice, che ha da poco compiuto 32 anni, in cerca di una dimora tutta italiana per allontanarsi, proprio come Meghan, da Londra.

La luna di miele, per Beatrice ed Edoardo, è solo all’inizio. Dopo aver visitato nuovi posti, decideranno di tornare presto in Italia?