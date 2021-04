Harry “schiacciato dai sensi di colpa per Filippo”: il gesto di Kate Middleton

editato in: da

Addio al principe Filippo: l’infanzia difficile, l’amore per la Regina e i nipoti

Non sono giorni semplici per Harry che, secondo alcune indiscrezioni si sentirebbe “schiacciato dai sensi di colpa per Filippo”. Il marito di Meghan Markle infatti non è riuscito a dire addio al nonno, salutandolo un’ultima volta prima della sua morte. La Royal Family aveva informato il secondogenito di Diana dello stato di salute del Duca di Edimburgo, ma Harry avrebbe preferito rimanere negli Stati Uniti e non raggiungere Londra a causa, anche, dello scandalo provocato dalla sua intervista a Oprah Winfrey.

Una decisione fatale, che avrebbe impedito al principe di salutare un’ultima volta l’amato nonno e stare accanto alla Regina nel momento più duro. Arrivato in Inghilterra per partecipare ai funerali di Filippo, Harry sarebbe rimasto in isolamento e avrebbe avuto il tempo per riflettere sul suo comportamento.

“Si sente profondamente in colpa per non essere stato lì a dirgli addio di persona”, ha rivelato una fonte a Us Weekly. Nell’ultimo periodo fra Harry e Filippo sarebbero nati alcuni contrasti. Il marito della Regina infatti non aveva mai accettato la scelta del nipote e di Meghan Markle di allontanarsi dalla Corona per iniziare una nuova vita negli Stati Uniti. Nonostante ciò fra i due non aveva smesso di esserci un rapporto speciale, per questo in tanti si sarebbero sorpresi nel non trovare Harry al capezzale del nonno per un ultimo saluto. “Filippo ed Harry avevano un rapporto molto stretto – ha svelato un insider -. Anche se nell’ultimo anno della vita di Filippo non hanno comunicato molto, Filippo ha pensato con grande affetto a suo nipote e viceversa”.

Da solo a Londra senza Meghan Markle, Harry sarebbe molto triste e provato. Così tanto che in suo aiuto sarebbe accorsa Kate Middleton. La duchessa di Cambridge infatti sarebbe decisa a riportare la pace fra Harry e William. Una fonte del The Guardian ha rivelato che sarebbe stata lei a spingere il marito a telefonare al fratello e vorrebbe fargli fare pace il prima possibile. “Avendo un rapporto molto stretto con i suoi fratelli Pippa e James, e avendo conosciuto in prima persona il legame speciale che univa William e Harry, è davvero triste per la situazione che si è creata – ha raccontato una fonte -. Lei è una persona che rifugge i conflitti, e spera di riuscire ad ammorbidire le tensioni già prima di sabato”.