Giorgia Meloni ospite del podcast di Fedez: ecco quando

Giorgia Meloni è l'ospite di una puntata speciale di Pulp Podcast, il format condotto da Fedez e Mr Marra.

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IPA Giorgia Meloni

Giorgia Meloni sarà ospite del podcast di Fedez e Mr Marra. Una puntata speciale dedicata all’informazione politica in cui la premier affronterà numerosi temi in compagnia dei due conduttori di Pulp Podcast.

Quando Giorgia Meloni sarà ospite di Pulp Podcast

Dopo numerose indiscrezioni la conferma è finalmente arrivata. Con un comunicato e un video pubblicato su Instagram, Fedez e Mr Marra hanno annunciato la presenza della premier Giorgia Meloni a Pulp Podcast a pochi giorni dal voto per il referendum sulla giustizia.

La puntata fa parte di un format in cui avvengono dei confronti politici con lo scopo, come sottolineato in una nota, di coinvolgere il pubblico che è “spesso distante dai formati tradizionali dell’informazione politica”. L’argomento del referendum non è nuovo per Mr Marra e Fedez che su questo tema hanno interpellato anche altre personalità di spicco come Carlo Calenda, Nicola Frantoianni, Gherardo Colombo, Antonio Di Pietro e Nicola Grattieri.

La puntata speciale di Pulp Podcast è stata girata eccezionalmente a Roma e sarà disponibile da giovedì 19 marzo alle ore 13:00. Fra i temi affrontati dalla Meloni il referendum sulla riforma della giustizia, ma anche il rapporto fra Stati Uniti ed Europa, e il conflitto in Medio Oriente.

Cosa ha detto Giorgia Meloni nel podcast di Fedez

Fra le anticipazioni diffuse alcune dichiarazioni di Giorgia Meloni nel corso della puntata del podcast di Fedez e Mr Marra. “Non si vota sulla Meloni, si vota sulla giustizia. Anche chi non condivide questo governo dovrebbe valutare nel merito una riforma che punta a migliorare il funzionamento del sistema”, ha spiegato la premier riguardo il referendum.

Nel corso dell’intervista ha poi chiarito la posizione del Governo riguardo il conflitto in Iran. “L’Italia non partecipa a questo attacco nei confronti dell’Iran e non intende partecipare. Il nostro lavoro è favorire una de-escalation – ha svelato -. Stiamo vivendo una evidente crisi del diritto internazionale, con decisioni unilaterali che si moltiplicano e istituzioni sempre meno efficaci”.

Fra i temi caldi affrontati da Mr Marra e Fedez anche il rapporto fra Stati Uniti ed Europa, ma soprattutto l’influenza della politica americana nei confronti dei quella europea. Per la Meloni questa dinamica sarebbe legata alla dipendenza dell’Europa sul piano della sicurezza. “Se chiedi a qualcuno di farsi carico della tua sicurezza, non lo fa gratis”, ha detto la Meloni, ribadendo la necessità di rafforzare al massimo l’autonomia strategica europea per quanto riguarda la difesa, l’energia e le materie prime. “Per anni abbiamo accettato di dipendere dagli Stati Uniti per la difesa, dalla Russia per l’energia e dalla Cina per le materie prime”, ha affermato.

La presenza della Meloni nel podcast ha scatenato numerose polemiche e in tanti hanno denunciato l’assenza di un contraddittorio, commentando il post Instagram che annunciava la sua intervista. Fra i commenti apparsi sui social anche quello di Tommaso Longobardi, social media manager di Meloni, che ha spiegato: “Con buona pace di chi pensa che informazione e dibattito debbano restare nelle mani di pochi, confinati sempre negli stessi luoghi, per preservare un’esclusiva che il tempo ha già superato”.