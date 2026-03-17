Fiorello a La Pennicanza, arriva la conferma e poi l’annuncio a sorpresa

Confermato che Fiorello e Biggio sbarcano su Rai 2 alle 7.10. E in diretta arriva l'annuncio a sorpresa sul super ospite del 18 marzo: Kimi Antonelli

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto una nuova puntata de La Pennicanza, martedì 17 marzo e finalmente è arrivata la conferma. Tutto vero, timbrato e vidimato dai vertici Rai. Dal 18 marzo l’appuntamento quotidiano raddoppia e La Pennicanza diventa anche La Mattinanza perché sbarca su Rai 2 alle 7.10 in replica, ma con anche contenuti inediti, creati appositamente per i più piccoli che a quell’ora si preparano per andare a scuola.

Fiorello va in pensione

Dopo aver confermato quanto comunicato il giorno prima sul ritorno in tv, nello stesso orario che era di Viva Rai2, tra le gag di giornata, Fiorello scherza sul suo futuro: “Dal 2027 si andrà in pensione a 67 anni… tra poco più di un anno sarò pensionato! Vi posso dire che mi sento benissimo, è una bellissima sensazione. Poi farò un programma nuovo, La Pensionanza!”.

Fiorello, la telefonata (finta) di Pier Silvio Berlusconi

Si passa quindi alla satira televisiva: “Stasera inizia il GF Vip. I primi eliminati saranno costretti a guardare la fiction di Biggio…”, scherza. Poi in studio arriva la surreale telefonata di Piersilvio Berlusconi: “Il GF Vip stasera darà una sonora randellata alla fiction di Rai1, che ricordiamo vede tra i protagonisti sedicenti attori come Fabrizio Biggio… a Rete4 non gli farebbero fare nemmeno la finta comparsa a Forum! Dispiace per il povero Lino Guanciale, per lui le porte in una delle nostre fiction turche sono sempre aperte!”.

Fiorello, l’annuncio a sorpresa dopo la videochiamata di Annalisa

Grande ospite in videochiamata in diretta è Annalisa, che insieme a Fiorello canticchia il suo nuovo pezzo ‘Canzone estiva’ e racconta aneddoti della sua infanzia: “Una delle canzoni che porto nel cuore è ‘Mare mare’ di Luca Carboni, mi ricorda i viaggi con mia madre nei fine settimana per andare al mare, dall’entroterra ligure…”. Dopo aver intonato il pezzo, lo showman la esalta: “Devi fare un disco al telefono, la prossima volta…”. E la cantante replica: “Facciamolo insieme, Fiore!”.

Ma non finisce qui, perché Fiorello anticipa una grande sorpresa: nella puntata di domani – in videocollegamento con La Pennicanza – ci sarà Kimi Antonelli, giovanissimo campione italiano di Formula 1.

Fiorello, l’ironia sull’ad Rai

Poi, l’ironia sull’assenza dell’ad Rai, Giampaolo Rossi, all’incontro in Vaticano con Papa Leone. È lo stesso – surreale – pontefice ad intervenire: “Avete per caso visto il vostro CEO? Noi lo stiamo ancora aspettando… forse è rimasto chiuso nel suo ufficio a cercare di capire il regolamento di Canzonissima!”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con una nuova puntata de La Pennicanza mercoledì 18 marzo alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Ma prima ancora su Rai 2 alle 7.10 con il titolo La Mattinanza, nella trasmissione ci saranno contenuti inediti.