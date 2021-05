Kate e William raccontano il dolore dei figli per Filippo

editato in: da

Kate Middleton e William raccontano il dolore dei figli per la morte di Filippo. Il Duca di Edimburgo, scomparso lo scorso aprile, ha lasciato un enorme vuoto nella Royal Family. A sentire la mancanza del consorte della Regina non sono solo gli adulti, ma soprattutto i bambini.

A svelarlo sono stati proprio i duchi di Cambridge che a pochi mesi dalla morte dell’adorato nonno hanno inviato un messaggio per ringraziare i sudditi che sono rimasti accanto a loro in questo momento difficile. George, Charlotte e Louis erano legatissimi al bisnonno e avrebbero sofferto molto per la sua scomparsa. “Il Duca e la Duchessa di Cambridge ringraziano per le vostre gentili parole dopo la morte del Duca di Edimburgo – hanno scritto Kate Middleton e William in una lettera -. Le loro Altezze Reali sono state molto commosse dai tanti pensieri ricevuti in queste settimane. Mancherà loro molto il nonno e bisnonno, ma il vostro messaggio sarà certamente di conforto per loro in questo difficile momento”.

Che fra i piccoli e Filippo ci fosse un legame speciale era chiaro da tempo. Dopo la sua scomparsa Kate e William hanno scelto proprio alcune foto con i bisnipoti per omaggiarlo. Una scelta fatta anche da Buckingham Palace che qualche mese fa aveva condiviso su Instagram una foto fatta proprio dalla Middleton a Balmoral, durante una vacanza. Un’immagine che ritraeva la Regina e Filippo insieme a sette dei loro amatissimi nipoti.

Se Kate Middleton e William continuano a ricordare Filippo, Meghan Markle e Harry sembrano già proiettati verso il futuro. Il secondogenito di Diana ha fatto ritorno negli Stati Uniti dove ha rilasciato una nuova intervista scottante che coinvolge, in parte, anche il nonno. Harry ha infatti spiegato di aver abbandonato la Royal Family a causa di un “dolore genetico” che rischiava di trasmettere ai suoi figli come era già avvenuto con Filippo e con Carlo.

Il principe ha accusato suo padre di averlo trattato come era stato trattato lui in passato a Corte e di essere fuggito da Londra per “interrompere il ciclo genetico di dolore e sofferenza”. Accusa piuttosto gravi a cui Carlo ha in parte replicato e che sembrano aumentare, ancora di più, la frattura fra i Sussex e la famiglia reale.