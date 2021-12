Kate Middleton, il cappotto rosso Natale è un gioiello

Kate Middleton suona il piano con il cappotto da 3500 euro ed è meravigliosa. La duchessa di Cambridge è la protagonista dell’evento di Natale programmato all’abbazia di Westminster. Un’occasione per sfoggiare un look in tema natalizio davvero delizioso.

Il look natalizio di Kate Middleton

Come anticipato già da foto e video apparse su Instagram nei giorni scorsi, Kate Middleton in occasione del concerto di Natale ha scelto di indossare un cappotto firmato da Catherine Walker. Un capo che aveva già indossato qualche tempo fa in versione black e che costa circa 3500 euro.

Il concerto di Natale con Kate e William

Lo speciale concerto di Natale include esibizioni musicali con star di fama internazionale fra cui Leona Lewis ed Ellie Goulding. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con la BBC Studios, verrà però trasmesso in Gran Bretagna sul canale ITV alle 19:30 proprio la sera della Vigilia di Natale nel corso dello show Royal Carols: Together At Christmas. Secondo alcune indiscrezioni Kate Middleton e William avrebbero deciso di abbandonare la BBC in occasione del loro speciale di Natale per un motivo molto particolare. La serie tv The Princes and the Press, andata in onda in tv, è stata fortemente criticata dalla Regina con l’accusa di aver dato adito ad “affermazioni esagerate e infondate” sulla Royal Family.

Kate Middleton suona il pianoforte in rosso

Nell’ultimo video pubblicato sul profilo Instagram dei duchi di Cambridge, Kate appare di spalle, mentre si siede al pianoforte, pronta per suonare. La moglie di William indossa il famosissimo abito-cappotto rosso da 3500 euro. Per l’occasione la duchessa, da sempre icona di stile, ha deciso di abbinare questo prezioso capo con delle pump firmate Gianvito Rossi e una borsa Miu Miu ton sur ton. Il dettaglio più prezioso? Un paio di orecchini di zaffiro donati dalla Regina Madre. Un outfit che conferma l’eleganza e la bellezza di Kate Middleton che, per questo Natale, è diventata protagonista assoluta nella Royal Family, relegando nel dimenticatoio Meghan Markle. La moglie di Harry trascorrerà le feste in America con il secondogenito di Lady Diana e i figli Archie e Lilibeth.