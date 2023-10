Kate Middleton, il Palazzo sbaglia e rivela la data

Fonte: IPA Kate Middleton osa con il giallo, ma l’accessorio nasconde un significato speciale

Ebbene sì, anche i reali vengono colpiti dai problemi tecnici. Se n’è sicuramente resa conto Kate Middleton, al centro di uno sfortunato incidente a Palazzo. La Principessa del Galles deve ancora confermare che ospiterà il terzo concerto annuale Royal Carols: Together At Christmas quest’anno, ma la data di dicembre potrebbe essere stata accidentalmente rivelata dalla famiglia reale.

Kate Middleton: la data del concerto di dicembre rivelata dal Palazzo

Giovedì 12 ottobre la rivista Hello! ha evidenziato un dettaglio sul sito web della famiglia reale. Su Royal.UK venivano riportati i futuri impegni dei Duchi di Gloucester Richard e Brigitte. Il messaggio riportato sulla pagina web riportava che la coppia avrebbe partecipato “a un servizio natalizio tenuto dalla Principessa del Galles nell’Abbazia di Westminster, a Londra, l’8 dicembre“.

Anche se manca la conferma ufficiale, la data si allineerebbe benissimo con i precedenti del passato. Il concerto Royal Carols: Together At Christmas si è tenuto più o meno nello stesso periodo negli ultimi due anni. Si tratta di un’iniziativa guidata dalla Principessa Kate per rendere omaggio agli individui e alle organizzazioni in tutto il Regno Unito che hanno sostenuto le loro comunità durante la pandemia di Covid19.

L’annunciata partecipazione del Duca e della Duchessa di Gloucester al concerto di Natale, come hanno fatto anche l’anno scorso, è un indizio molto accreditato e rivelerebbe una vera e propria gaffe del Palazzo. Il Duca di Gloucester, 79 anni, è cugino di primo grado della Regina Elisabetta e lavora a tempo pieno insieme a sua moglie. La coppia risiede a Kensington Palace ed esce per eventi come il Royal Ascot e il Trooping the Colour.

Royal Carols: Together At Christmas: il concerto di Kate

Il concerto inaugurale Royal Carols: Together At Christmas si è tenuto presso l’Abbazia di Westminster (dove Kate Middleton e il Principe Williams si sono sposati nel 2011) l’8 dicembre 2021 ed è stato trasmesso in uno speciale televisivo su ITV la Vigilia di Natale. In quell’occasione Kate Middleton aveva sorpreso i telespettatori esibendosi per la prima volta pubblicamente al pianoforte.

La Principessa aveva accompagnato Tom Walker mentre cantava “For Those Who Can’t Be Here” in un’esibizione preregistrata. Secondo una fonte reale, l’idea del duetto sarebbe venuta dalla Principessa stessa, che ha imparato a suonare il pianoforte da bambina e ha tratto “grande conforto” dalla musica durante la pandemia. “La musica era molto importante per (l’allora) Duchessa durante il lockdown”, disse all’epoca una fonte del Palazzo. “Riconosce anche il modo potente in cui la musica unisce le persone, soprattutto nei momenti difficili. Proprio per questo motivo ha espresso il desiderio di far parte della performance di Tom in questo modo”.

La Principessa del Galles non ha suonato il piano allo spettacolo del 2022 presso l’Abbazia di Westminster lo scorso 15 dicembre. Ma l’evento festivo si è tenuto nuovamente per riunire i membri della famiglia reale con personale di beneficienza, volontari della comunità, lavoratori in prima linea, personale militare e altro ancora. Per “celebrare la gioia che la connessione umana può portare”, disse Buckingham Palace in un comunicato dell’epoca. La Principessa Kate ha portato con sé per la prima volta anche due ospiti speciali: il Principe George e la Principessa Charlotte.