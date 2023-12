Kate Middleton e Camilla, look a confronto al ricevimento di Buckingham Palace

Sorriso smagliante, albero decorato sullo sfondo e una giacca che è la quintessenza del Natale. Così Kate Middleton ha fatto capolino sui social, presentando l’attesissimo concerto che ogni anno allieta la Vigilia della Famiglia Reale e dei sudditi. Un breve video di presentazione è bastato per catapultarci nell’atmosfera delle feste e la Principessa del Galles, come sempre, ha fatto centro con un look che di certo detterà tendenza.

Kate Middleton, la giacca bianca è la quintessenza del Natale

Negli anni Kate Middleton ci ha insegnato come la giacca sia un capo essenziale per il guardaroba di tutte noi, non solo di una Principessa sempre impegnata tra mille impegni. L’ha sfoggiata in ogni versione possibile, da quelle super colorate a quelle più classiche, abbinandole ai suoi amati pantaloni a sigaretta e indossandole sia con i tacchi che con le comode sneakers. E poi ci sono loro: le giacche natalizie.

Quest’anno la scelta di Kate è caduta su un modello che si discosta dal “solito” rosso, il colore del Natale per eccellenza, optando per una giacca completamente bianca firmata Self-Portrait, brand che vede tra le sue testimonial una super modella del calibro di Gigi Hadid. E non è mica poco.

Non c’è un dettaglio che sia trascurabile in questo prezioso capo perfetto per il Natale, uno dei rari nuovi acquisti che la paladina del riciclo si è concessa negli ultimi tempi al costo di 625 dollari (581,61 euro). La giacca luccica con un ricamo di piccolissimi brillanti ed è impreziosita da perle bianche, cucite su tutti gli orli oltre che nei bottoni. Il colletto è piccolo e piuttosto classico, particolare che rende il look di Kate decisamente bon ton, ma senza sembrare “vecchio”.

Capelli morbidi sulle spalle, make up molto naturale e orecchini di perle e cristalli ed ecco servito uno dei look natalizi più belli della Middleton (assolutamente da copiare).

Kate Middleton pronta per il tradizionale concerto di Natale

Il breve video postato sui social era già andato in onda sul canale ITV che, come ogni anno, trasmette in diretta il tradizionale concerto di Natale all’Abbazia di Westminster. Royal Carols: Together At Christmas ormai è un evento attesissimo dai sudditi (e non solo), uno dei più cari alla Principessa del Galles che lo organizza ogni anno avvalendosi dei mezzi della Royal Foundation.

“Unitevi a me questa Vigilia di Natale per uno speciale servizio di canti natalizi – dice nel video -, mentre diciamo un sentito ringraziamento a tutti coloro che sostengono i membri più giovani della nostra società nei momenti cruciali”. Un concerto che intende onorare chi lavora a sostegno di neonati, bambini piccoli e famiglie nelle comunità di tutto il Regno Unito.

Stando ad alcune fonti vicine al Palazzo, quest’anno Kate ha scelto personalmente le decorazioni per l’evento, tutte rigorosamente sostenibili ed ecologiche. Al suo fianco, come sempre, il marito William – non è ancora certo se sarà presente la famiglia al completo – che leggerà un discorso durante l’evento. Previste in scaletta le esibizioni di numerosi artisti molto noti nel Regno Unito tra cui Jacob Collier, James Bay e un duetto speciale tra Beverley Knight e Adam Lambert.