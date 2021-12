Meghan Markle e Kate Middleton, è guerra per i gioielli di Lady D

Kate Middleton, il cappotto rosso Natale è un gioiello

Che cos’è che hanno in comune Meghan Markle e Kate Middleton? La passione per i gioielli. In particolare, però, per quelli di Lady Diana. Una guerra che va avanti da anni e che è stata spesso silenziosa, ma che non abbiamo potuto fare a meno di notare, perché, del resto, come fa un gioiello prezioso a passare inosservato? E se è vero che la Regina Elisabetta preferisce prestare in modo permanente i gioielli della Corona a Kate, ciò non vale per quelli di Lady D.

Kate e Meghan, la rivalità per i gioielli di Lady Diana

Chi ricorda l’anello di fidanzamento di Diana? Un gioiello meraviglioso, che Harry aveva tenuto per sé, ma che ha ceduto al fratello William nel momento in cui si è fidanzato con la Middleton. L’anello con zaffiri e diamanti è splendido, ma è di Kate: Meghan non può farci nulla. E pensare che avrebbe potuto essere suo. Nei tempi passati, però, la faida di Harry e William non esisteva.

In parte, tuttavia, Meghan non può proprio lamentarsi: anche nel suo anello di fidanzamento c’è stato un tributo a Lady Diana. Due delle pietre preziose laterali, infatti, provenivano proprio dalla collezione personale della Principessa.

La tiara Lover’s Knot, un gioiello a cui Kate non intende rinunciare

Sì, c’è da dire che Kate Middleton e Lady Diana hanno condiviso in parte uno stile molto simile. Kate ha sfoggiato più volte un gioiello stupendo, unico nel suo genere, ovvero la tiara Lover’s Knot. Parliamo di uno dei diademi più importanti della collezione della famiglia reale inglese. E tra l’altro era proprio amatissima dalla principessa Diana.

Gli orecchini di Lady D, tra Kate e Meghan

La guerra per i gioielli di Lady D. ci porta a scoprire anche i suoi innumerevoli orecchini, che la Principessa amava sfoggiare negli eventi più importanti. Per esempio, gli orecchini Collingwood ora appartengono alla collezione di Kate: le perle, si sa, hanno un significato prezioso. La Duchessa di Cambridge, tuttavia, ha sfoggiato ogni tanto anche gli orecchini con zaffiri e diamanti, che ben si abbinano all’anello di fidanzamento.

E per quanto riguarda Meghan? In effetti, la Duchessa di Sussex, per il momento, ha potuto indossare gli orecchini a farfalla. Quest’ultimi non sono un caso. Infatti, sono stati sfoggiati da Meghan in occasione del primo tour reale in Australia con Harry, poco dopo l’annuncio dell’attesa del primo figlio, Archie. Anche Lady Diana aveva optato per gli orecchini a farfalla in un’occasione speciale: dopo aver dato alla luce Harry, in un viaggio in Canada nel 1986.

Gli anelli e i bracciali di Lady Diana

Meghan e Kate, nonostante tutto, possono vantare molti gioielli della collezione di Lady Diana. Per esempio, Meghan ha spesso indossato l’anello acquamarina, mentre Kate non può mai fare a meno del suo braccialetto di perle. Il braccialetto d’oro, invece, è un grande classico per la Markle: Diana lo ha sfoggiato, invece, in occasione della visita al Lord Gage Center for Old People.