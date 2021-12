Kate Middleton, il dono della Regina Elisabetta che oscura Meghan

Kate Middleton, il cappotto rosso Natale è un gioiello

Un dono di valore immenso, è questo quanto deciso dalla Regina Elisabetta nei confronti di Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge, in occasione dell’evento natalizio all’Abbazia di Westminster, ha sfoggiato un paio di orecchini con zaffiri e diamanti. La Regina glieli avrebbe prestati, ma l’esperta reale Daniela Elser ci ha visto molto di più dietro a questo gesto: è già la seconda volta che Kate li porta, e con estremo orgoglio, in concomitanza di occasioni importanti.

Kate Middleton, contro Meghan non c’è storia

Kate ha sovente sfoggiato alcuni gioielli appartenenti alla Regina. Un onore che non tutte possono affermare di avere avuto, soprattutto se nell’equazione consideriamo la variabile Meghan Markle. Sì, Meghan ha ricevuto in prestito la tiara nuziale della Regina Elisabetta, ma è stata l’unica volta in cui ha potuto indossarla. La preferenza è chiara, in particolare agli occhi del popolo inglese, che non si lascia di certo sfuggire il supporto incondizionato di Elisabetta a Kate.

“La Duchessa di Sussex avrà sicuramente dei gioielli che erano appartenuti a Diana in persona. Tuttavia, non le è mai stato concesso di indossare i gioielli del tesoro reale in più occasioni, come invece è avvenuto con Kate. Ciò dimostra che la moglie del Principe William è molto più fidata. Inoltre, è anche probabile che la Regina abbia scelto di prestare alcuni gioielli in modo permanente: un dono che ha un significato”, ha svelato Daniela Elser in un’intervista ripresa dal Sun.

La cartolina di Natale con William, George, Charlotte e Louis

Harry e Meghan non rappresentano ormai più la Famiglia Reale, contrariamente a Kate e William, il cui ruolo è al centro della scena. Nell’indice di gradimento sono infatti enormemente apprezzati dal popolo inglese, e William ha battuto persino il Principe Carlo per notorietà e favori.

Come ogni anno, Kate e William hanno preparato la loro cartolina di Natale, un biglietto di auguri che si è rinnovato ogni anno, mostrando un grande affiatamento. Per il biglietto d’auguri del 2020, il Duca e la Duchessa di Cambridge si erano scattati una foto nel Norfolk, nella casa di famiglia ad Anmer Hall.

Il concerto di Natale è stato un successo

L’evento di Natale di Kate Middleton ha riscosso un grande plauso dagli esperti reali. Non è una novità, perché alla fine la Duchessa di Cambridge si è sempre dimostrata all’altezza dei suoi compiti. A colpire, tuttavia, non è stata solo la sua grande capacità organizzativa, ma anche il look natalizio: il cappotto gioiello da 3.500 euro (firmato da Catherine Walker) è già storia. Gli outfit natalizi sfoggiati da Kate nel corso degli anni ci hanno sempre ispirate, perché è un vero modello di bellezza, eleganza e classe senza tempo. E anche la Regina se n’è accorta.