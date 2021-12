Carlo svela la cartolina di Natale: tenerezze con Camilla

Camilla, finalmente il riscatto: non è più l’eterna cattiva della Famiglia Reale

C’è una tradizione tra i royal che non viene mai accantonata: quella delle cartoline natalizie. Le Famiglie Reali, per augurare buone feste a tutti coloro che li seguono, solo soliti mettersi in posa e scattare un’istantanea da condividere, principalmente attraverso le pagine social ufficiali. Carlo e Camilla, proprio come tanti altri, hanno deciso anche quest’anno di lasciarsi immortalare. E, insieme, sono più teneri che mai.

Carlo e Camilla, l’amore oltre ogni ostacolo

Carlo e Camilla sono una delle coppie più chiacchierate e, spesso, criticate, tra quelle reali. Il loro amore, che è innegabile, ha conosciuto tanti ostacoli. Entrambi, infatti, hanno un altro matrimonio alle spalle e, prima di diventare marito e moglie, erano amanti.

Il loro sentimento, però, è forte, vero e profondo e questo appare evidente anche nella loro cartolina di Natale, che non potrebbe essere più attuale di così. Niente pose, niente sorrisi impostati, niente sfondi mozzafiato. I due hanno deciso di condividere un’immagine che rappresenta il vero amore e la voglia di proteggersi l’un l’altro.

È iniziato il conto alla rovescia per il Natale – hanno scritto su Instagram -, oggi condividiamo la cartolina di Natale ufficiale di quest’anno del Principe di Galles e della Duchessa di Cornovaglia

Carlo e Camilla, la loro cartolina di Natale è la più tenera

Nella fotografia, infatti, si vede il Principe Carlo, elegantissimo, che, teneramente, sistema la mascherina di protezione della Duchessa di Cornovaglia al Royal Ascot. Carlo e Camilla, così, hanno deciso di condividere un gesto semplice che, però, rappresenta qualcosa di molto nobile: la voglia di prendersi cura l’uno dell’altro, soprattutto in questo periodo di pandemia.

Ed è per questo che è la più tenera: mentre le altre Famiglie Reali hanno deciso di mettersi in posa, mostrando sorrisi, Carlo e Camilla, proprio come sono abituati, sono andati controcorrente hanno mostrato il volto coperto dalle mascherine, l’accessorio che più di tutti può raccontare questi ultimi anni difficili per il mondo intero.

Quella del Principe del Galles e di sua moglie è, quindi, una foto totalmente diversa da quella mostrata, ad esempio, dal figlio William e da Kate Middleton. Carlo e Camilla forse non sono perfetti, ma il loro intento è senza alcun dubbio raggiunto: hanno mostrato, immortalando un momento dolce e intimo, che l’amore non è solo felicità e allegria, ma è soprattutto attenzione, cura e protezione l’uno dell’altro.