Kate Middleton, le modifiche all’anello di fidanzamento (che era di Lady D.)

Qual è il peggior incubo di una futura sposa? Perdere l’anello di fidanzamento! Ed è questo che ha pensato Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, quando William le ha proposto le nozze con il famoso anello in oro bianco da 18 carati con zaffiro blu ovale da 12 carati della madre, Lady Diana. Attorno a questo anello, sono nate storie e misteri affascinanti: sappiamo che la sua eredità era stata raccolta da Harry, ma che quest’ultimo lo ha generosamente donato a William quando ha scelto di sposare Kate, la sua fidanzata storica. Pare proprio che Harry stesso abbia voluto fare questo dono al fratello, stupendolo.

Eppure, l’anello “non è più lo stesso“: certo, il cambiamento messo in atto da Kate è stato minimo, e lo ha fatto proprio per “scongiurare il peggior incubo”, stando a quanto riporta il Mirror da fonti reali. Il gioiello che sfoggia Kate non è solo uno dei più famosi della storia reale, ma ha anche una valenza speciale: lo ha ricevuto nel 2010 da William. Tuttavia, la modifica è avvenuta l’anno successivo, nel 2011, quando Kate, indossandolo più spesso, si è resa conto che in effetti l’anello si girava un po’ troppo.

Una fonte ha poi rivelato al The Sun che “Kate adorava quell’anello, ma le stava largo. Il peggior incubo di una sposa è guardare verso il basso e vedere che il suo anello è caduto”. In effetti, la Middleton ha fatto la scelta migliore: la modifica non ha alterato in alcun modo l’estrema eleganza dell’anello, che rimane un gioiello di immenso valore e di grande significato.

In base alle informazioni reperite dal Mirror, l’anello è stato adattato e modificato dai gioiellieri reali G. Collins and Sons. Alcuni esperti ritengono che le perline di platino dell’anello siano state attaccate all’interno, proprio per consentire a Kate di sfoggiarlo senza correre il rischio di perderlo. Dal suo anello in zaffiro, la Duchessa di Cambridge non si separa mai: insieme alla fede nuziale in oro gallese – tradizione della Royal Family – è un gioiello tanto caro, per il legame con Diana, la defunta suocera, e per la proposta dolcissima di William. Alla fine, però, rimane una piccola modifica che decisamente nessuno aveva notato sino ad oggi.