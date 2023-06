Lady Diana, il suo maglione iconico con le pecore venduto a una cifra folle

Fonte: Getty Images Lady Diana, la vita e la morte della Principessa del Popolo

Lady Diana è ancora oggi un’icona di stile. Ma prima di diventarla, anche grazie all’aiuto di Gianni Versace, ha commesso qualche errore che ora sorprendentemente si sta rivelando una miniera d’oro. Ad esempio il leggendario maglione rosso con pecore bianche e una nera sarà venduto all’asta a partire da una cifra folle, 70mila sterline, pari circa a 81mila euro.

Lady Diana, la storia dell’iconico maglione con le pecore

Il leggendario maglione della Principessa Diana è stato ritrovato in una soffitta, dopo oltre 25 anni dalla sua morte. Il golf in lana rossa è decorato da file di pecore bianche, tranne una, la famosa pecora nera. Il capo è stato realizzato da Warm & Wonderful ed era tra i preferiti della giovanissima Lady D.

Diana infatti lo indossò per la prima volta nel giugno 1981 quando aveva accompagnato Carlo, con cui non era ancora sposata, a una partita di polo. La foto che ritraeva la Principessa col maglione rosso e le pecore, abbinato a una camicia bianca con colletto bordato di pizzo e a dei jeans, fu pubblicata nell’edizione domenicale dei quotidiani britannici. Il look di Diana fece subito discutere e divenne in un batter baleno di tendenza. Da quel momento il brand di maglieria Warm & Wonderful divenne famosissimo ed ebbe un’impennata nelle vendite, come ricordano Sally Muir e Joanna Osborne che disegnarono il maglione di Diana.

Diana adorava il suo maglione con le pecore. Poche settimane dopo averlo indossato pubblicamente, la Warm & Wonderful si vide recapitare una lettera da Buckingham Palace in cui si chiedeva loro di fare una piccola riparazione al golf che si era rovinato sul polso. L’azienda decise di realizzare un nuovo maglione identico e quello fu consegnato a Diana. L’originale venne quindi archiviato e nessuno se ne preoccupò più.

Poi molta acqua è passata sotto i ponti: Diana sposò Carlo di lì a poco, divenne una delle donne più eleganti e ammirate del mondo ma il prezzo che pagò fu altissimo. Una vita infelice accanto a un uomo che amava un’altra, Camilla che ora è sua moglie e Regina consorte, poi il divorzio, l’esposizione mediatica feroce e la morte prematura nel 1997 in un terribile incidente d’auto a Parigi. Diana lasciava questo mondo e due figli, William e Harry, che hanno sofferto tremendamente per la perdita della madre e le cui ferite sono riemerse decenni dopo portando alla rottura del loro rapporto.

Diana, quanto vale il maglione con le pecore

Ma il maglione con le pecore bianche e la pecora nera di Diana è rimasto lì per decenni, dimenticato in un angolo della soffitta della Warm & Wonderful, accanto a una vecchia coperta. La Muir ha infatti raccontato: “A marzo, mentre rovistavamo in soffitta alla ricerca di un vecchio modello, abbiamo scoperto una piccola scatola. Dentro c’era il maglione originale con le pecore di Diana”.

Da qui la decisione di venderlo. Il maglione sarà messo all’asta Fashion Icons di Sotheby’s a New York, tra il 31 agosto e il 14 settembre. Il suo valore è stato stimato intorno alle 70.000 sterline, circa 81.000 euro.