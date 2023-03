Kate Middleton, giacca da 1.566 euro e camicia col fiocco. Errore incomprensibile

Fonte: IPA Kate Middleton, la leggenda della spilla a forma di porro

Kate Middleton e William hanno ospitato al Castello di Windsor il Principe ereditario Haakon e sua moglie Mette-Marit di Norvegia. La Principessa del Galles ha accolto i suoi ospiti con un sobrio look da working girl, firmato Burberry. Malgrado la cifra favolosa di 1.566 euro per la sola giacca e il portamento impeccabile, ci saremmo aspettati qualcosa di più da lei.

Kate Middleton ospita i Principi di Norvegia a Windsor

Negli ultimi giorni Kate Middleton ha avuto una agenda di lavoro piuttosto fitta. Sempre accompagnata da suo marito William, l’abbiamo vista alla partita di rugby tra Inghilterra e Galles dove ha indossato il cappotto pied de poule di Catherine Walker, poi è andata in visita a un centro fitness dove ha stracciato la sua dolce metà in una gara di cyclette pedalando con la maxi gonna di Zara da 20 sterline e infine ci ha incantato col favoloso cappotto rosso di Alexander McQueen per il giorno di San Davide, patrono del Galles.

Fonte: Getty Images

Terminati i brevi tour in giro per il Paese, William e Kate hanno ospitato a Windsor, Haakon e Mette-Marit di Norvegia. L’incontro di lavoro non prevedeva particolari formalità o cerimonie, ma una semplice riunione per discutere di alcuni dei temi di maggiore attualità legati all’ambiente insieme ad alcuni rappresentati delle industrie norvegesi che lavorano per produrre energia verde.

Kate Middleton, la giacca Burberry da 1.566 euro

Non a caso, dunque, Kate ha deciso di indossare un look total green. Si tratta di un tailleur pantaloni, che è il look da working girl sdoganato da Letizia di Spagna e diventato iconico tra le teste coronate, firmato Burberry. La giacca, che costa 1.566 euro circa, ha un taglio classico, monopetto, con tasche laterali e quattro bottoni ton sur ton sui polsini, mentre i pantaloni, con riga in mezzo, scendono morbidi sulle gambe.

Lady Middleton ha abbinato al tailleur una camicia in seta verde, sempre di Burberry, che può essere tua per 142 euro. Particolarità della blusa sono i taschini sul petto e il collo con fiocco, un dettaglio bon ton molto amato dalla Principessa e di chiara ispirazione a Lady Diana che adorava questo tipo di camice. Kate ne ha una simile color ciclamino, di Gucci, che indossò in modo errato al contrario, lanciando uno stile.

Fonte: Getty Images

L’errore incomprensibile della Principessa del Galles

Per quanto il look verde bosco della moglie di William sia impeccabile, non riesce a conquistare fino in fondo. Il total green in effetti rende l’insieme molto pesante, Kate avrebbe potuto dare un tocco di luminosità creando uno stacco con una camicia color crema. Il risultato dell’ensemble crea infatti un effetto ingessato, reso ancora più pesante dalle foto ufficiali in posizione di rito. In altre parole, questa volta Lady Middleton ha commesso un errore incomprensibile, considerata la sua esperienza per quanto riguarda gli eventi formali.

Inoltre, ma la Principessa non poteva saperlo, Mette-Marit ha scelto di indossare un abito rosso. Così negli scatti con Kate hanno creato inevitabilmente un’anacronistica atmosfera natalizia.

Le due Principesse si sono incontrate per la prima volta nel 2018. Entrambe sono di origini borghesi. Mette-Marit si è fidanzata con Haakon nel 2000, facendo molto parlare di sé perché era una ragazza madre. I due si sono sposati nel 2001 e hanno due figli Ingrid e Sverre.

I Principi di Norvegia sono in visita ufficiale a Londra per un paio di giorni e prima dell’incontro con Kate e William hanno partecipato al ricevimento della Norway Night alla Lindley Hall.