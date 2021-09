Kate Middleton, non è solo una questione di stile: i messaggi segreti dei suoi abiti

Kate Middleton, dal piumino al blazer in principe di Galles

Cosa c’è dietro lo stile di Kate Middleton, (probabile) futura Regina e Duchessa di Cambridge? No, non è solo una questione di saper abbinare i colori, o essere impeccabile praticamente in ogni occasione. La moda è molto di più, è personalità, carattere e persino segreti. Sì, avete letto bene: Kate, mediante il suo vestiario, ha sempre lanciato dei messaggi.

Tour reali, biciclettate nel Lake District, balli scintillanti: Kate non si è mai negata nulla, dalle occasioni più informali fino agli eventi di una certa caratura. Il suo è uno stile che si è evoluto negli anni, che per certi versi è diventato più maturo. Il guardaroba della Duchessa di Cambridge è cambiato in modo inevitabile dai suoi giorni sfrenati in giro per Londra con la sorella Pippa Middleton.

Fabulous Digital, con l’esperta di moda Harriet Davey, ha sottolineato come Kate si sia adattata con enorme facilità alle occasioni reali. Con un certo coraggio, senza mai tradire se stessa e la sua fiducia. “Il suo modo di coordinare i colori mostra come voglia adeguarsi alle occasioni, ma anche alla folla”. Kate vuole risaltare, ma non vuole oscurare gli altri. Ripercorrendo il guardaroba della Duchessa, Fabulous Digital si è inevitabilmente fermato nel 2007.

Durante quell’anno infatti, Kate si è mostrata in modo più disinibito, sfoggiando abitini scintillanti, corti e mostrando ben oltre le gambe. Il messaggio segreto? Chiaro e un po’ banale: voleva dimostrare al Principe William che cosa si stesse perdendo. Ed effettivamente ha funzionato: non solo ha sperimentato, abbracciando nuove tendenze, ma è stata in grado di far recepire il suo intento.

Quando Kate è diventata ufficialmente la Regina di Stile Royal che conosciamo? Ha iniziato a sviluppare il suo stile durante il primo Royal Tour in Canada, dopo le nozze. “I dettagli dei suoi abiti sono sempre eleganti, iconici, ma mantengono una certa semplicità. Si notano spesso accessori neutri, in modo tale che l’attenzione sia concentrata sul vestito”.

Uno dei colori più amati dalla Duchessa è indubbiamente il giallo, che è il colore della positività, gioia e felicità. “Kate tiene molto alla comunicazione, e mediante le tonalità dei suoi vestiti esprime il suo stato d’animo. Vuole coinvolgere le persone presenti, fare sentire loro come sta”. Tra l’altro, è stata anche elogiata per essere vincente anche nel riciclo, una cosa non facile (come invece è successo a Letizia di Spagna).

I suoi capi migliori sono spesso ripetuti, e non è un caso. “A questo punto della sua vita, Kate sa esattamente cosa le piace indossare, si è adattata ai protocolli reali e preferisce andare sul sicuro, optando per capi di abbigliamento che le stanno bene”. Infine, secondo Fabulous Digital, Kate e William scelgono spesso dei look ben abbinati: “Un segno di quanto siano connessi insieme”. Regale e (futura) Regina, ma soprattutto imbattibile.