Pippa Middleton: la sorella di Kate non vuole più essere riconosciuta

editato in: da

Kate e Pippa sono le sorelle più famose del mondo: ormai da diversi anni campeggiano su ogni rivista e sono sempre sotto le luci dei riflettori. Ma vivere in questo modo non è certo facile, il bisogno di avere un po’ di privacy a volte è più forte di ogni vantaggio che può derivare dalla celebrità.

Per Kate Middleton sarà inevitabile rimanere al centro dell’attenzione ancora per molto tempo. Come moglie del Principe William, erede al trono d’Inghilterra, è una delle donne più seguite (e invidiate) di sempre, nonché una vera e propria icona di stile ammiratissima in tutto il mondo. Sua sorella minore, Pippa Middleton, è senza alcun dubbio molto esposta al gossip ed inseguita dai paparazzi, anche se in misura minore rispetto alla Duchessa di Cambridge.

Adesso, questa mancanza di privacy comincia a starle stretta. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, Pippa avrebbe iniziato a mettere in atto qualche stratagemma per evitare di essere riconosciuta mentre si trova per strada o quando fa shopping. Il Daily Mail ha riportato le parole di un tassista che avrebbe avuto un bizzarro incontro con la più giovane delle Middleton. La donna avrebbe chiamato un taxi dando un nome falso – Lucy. E durante l’attesa, si è nascosta all’ombra del portone di un palazzo, per non essere vista.

Sebbene avesse un’aria familiare, il tassista avrebbe rivelato di non aver riconosciuto subito la sua passeggera. Ma poco dopo avrebbe trovato sul web una foto della vera Lucy, che è un’avvocatessa londinese ed è una cugina di Pippa e Kate. Nella foto, la donna era assieme alle sorelle Middleton, e il tassista avrebbe finalmente capito la vera identità della persona a cui aveva dato un passaggio. Insomma, Pippa sarebbe stanca della sua notorietà e vorrebbe che le luci dei riflettori si spegnessero sulla sua vita.

Per lei, la fama è arrivata principalmente con il matrimonio di Kate Middleton: nel 2011 ha accompagnato la sorella all’altare facendole da damigella, e con il suo splendido abito ha attirato l’attenzione di tutti i paparazzi. Di questa celebrità ha fatto buon uso, scrivendo libri e tenendo rubriche per famose riviste, ma soprattutto compiendo azioni benefiche. Grazie alla sua grande passione per lo sport, si è dedicata a maratone di beneficenza. Poi si è sposata con il banchiere James Matthews, con una cerimonia incredibile – il suo è stato il matrimonio più atteso dell’anno.

Nel 2018, Pippa è diventata mamma per la prima volta, con la nascita del piccolo Arthur Michael William. E a quanto pare l’aver messo su famiglia l’avrebbe spinta a cercare rifugio dai fotografi, proprio come è accaduto nei mesi scorsi a Meghan Markle. La sua è un’insofferenza che potrebbe allontanarla da Kate che, al contrario, è sempre più al centro dell’attenzione. Ma scappare dalla fama non è un’impresa semplice: non basteranno di certo i semplici trucchetti che sta già mettendo in atto.