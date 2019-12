Kate, il figlio di Pippa Middleton è bellissimo. Ed è identico a Louis

editato in: da

Qualcuno aveva già visto la somiglianza, ma parlarne era prematuro. Oggi, dopo poco più di un anno dal parto, possiamo proprio dire che il figlio di Pippa, sorella di Kate Middleton è identico a Louis.

Il 16 ottobre dello scorso anno, la Middleton junior ha messo al mondo la new entry della royal family e, esattamente come i suoi cuginetti reali, anche il figlio di Pippa ha tre nomi.

Arthur Michael William è nato dopo l’unione della donna con il milionario James Matthews, sposato nel maggio del 2017 con un matrimonio bellissimo celebrato nella Chiesa di St. Mark’s di Englefield.

Il nipote di Kate Middleton e del principe William è nato all’interno del Lido Wing e esattamente come sua sorella, Pippa ha partorito in un’ala privata dell’ospedale di St. Mary proprio lì dove sono nati anche George, Charlotte e Louis.

In questo ultimo anno sono stati diversi gli avvistamenti di Pippa con il piccolo Arthur durante le passeggiate di famiglia o in solitaria. Dalle foto circolate una cosa è evidente: il piccolo Metthews è bellissimo e somiglia anche molto al suo cuginetto reale.

Ai più attenti infatti non sono sfuggiti quei dettagli della fisionomia di Arthur che sembrano davvero ricordare Louis, il terzogenito dei duchi di Sussex.

La bellezza, l’eleganza e la simpatia di Pippa hanno fatto sì che nell’ultimo periodo i paparazzi della casa reale si siano spostati su di lei e sulla sua famiglia. Proprio in questo periodo infatti la donna è volata ai Caraibi con suo marito il figlio Arthur.

La sorella della duchessa di Cambridge appare più in forma che mai mentre cammina in spiaggia con il suo primogenito. Sull’isola caraibica di Saint Barth con lei anche suo marito Matthew e i genitori.

Mamma Carole e papà Michael hanno quindi scelto di trascorrere gli ultimi giorni dell’anno proprio con la piccola di casa Middleton e la sua famiglia. All’appello manca solo James, fratello di Kate e Pippa che convolerà a nozze nel 2020 insieme ad Alizee Thevenet. Sono tutti bellissimi, ma i riflettori sono puntati su Arthur.

Il cuginetto di George, Charlotte e Louise è davvero cresciuto in fretta ed impossibile non notare la somiglianza proprio con il terzogenito di Kate Middleton. Del resto, buon sangue non mente.